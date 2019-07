Au schimbat „aerul” Petroliștii au inceput cel de-al doilea stagiu centralizat al verii, „lupii” ajungand ieri in Turcia. Delegația „galben-albaștrilor” se afla la „Patalya Thermal Resort” din Kizilcahamam, sosind via Istanbul – Ankara, antrenorul Flavius Stoican pregatind noul sezon in Turcia, unde se va sta pana pe data de 22 iulie. Pentru inceput, Flavius Stoican va avea la dispoziție un lot format din 22 de jucatori, urmand ca, pe parcursul cantonamentului, efectivul sa fie completat și cu alte nume. Așadar, intr-o prima faza, lotul „gazarilor” ii va avea in componența pe Cezar Lungu, Raul Avram, Cristian Apostolachi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

