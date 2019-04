Incidentul a avut loc in dimineata zilei de miercuri, la ora locala 04.30 (ora 22.30, marti seara, ora Romaniei), in orasul Jinju, situat la aproximativ 280 km sud-est de capitala Seul. Politia spune ca persoana care a pus focula fost si cea care a atacat oamenii pe scari, cu cutitul, in timp ce incercau sa fuga, iar imaginile de la fata locului arata mai multe urme de sange la intrarea in bloc.

Cinci persoane au fost ucise, respectiv o fata de 12 ani, o femeie in varsta de 30 de ani, doua femei de aproximativ 60 de ani și un barbat in jur de 70 de ani. Nu mai putin de 13 persoane au…