Stiri pe aceeasi tema

- O minora in varsta de 12 ani a cazut luni de la etajul patru al locuintei sale situata pe bulevardul Saturn din municipiul Brasov, a informat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila, conform Agerpres.ro 39; 39;La fata locului s a deplasat un echipaj SMURD de terapie intensiva cu medic pentru…

- Egalul din Gruia, 1-1 cu CFR in derby-ul etapei a saptea din Liga 1 Betano, l-a suparat teribil pe Gigi Becali (60 de ani). Chiar daca FCSB e lider solitar in campionat, omul de afaceri a avut un discurs dur la adresa propriilor jucatori.

- Pana la aceasta ora, autoritațile americane au anunțat ca trei persoane au murit in atacul armat la o competitie de jocuri video din Jacksonville, Florida. Printre cei decedati se afla si atacatorul.

- Primul accident in care a fost implicata femeia a avut loc in orasul Bundoran din Irlanda. La cateva ore distanta, Shiva Devine a fost implicata intr-un alt accident, in urma caruia a murit. 4 persoane au fost ranite in acest ultim accident, iar Shiva Devine si un alt tanar au murit. Caz socant!…

- UPDATE – ora 19:29 Cel putin 30 de oameni si-au pierdut viata la prabusirea unui pod de autostrada la Genova, a anuntat ministrul italian de interne si vicepremierul Matteo Salvini, transmit Reuters si AFP. Pe langa cei circa 30 de morti confirmati, numeroase persoane au fost grav ranite, a mentionat…

- Toate cele 20 de persoane aflate la bordul unui avion militar de colectie care s-a prabusit sambata dupa-amiaza in estul Elvetiei si-au pierdut viata, au confirmat duminica autoritatile locale, transmite...

- Pilotii avionului militar prabusit in judetul Bacau au fost recuperati si sunt in viata, a confirmat, pentru AGEPRES, purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu. "Da (au fost recuperati n.r.). Sunt in viata", a precizat Grecu. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de interventie, descarcerare…

- Un copil de un an a scapat viu de sub tren azi-dimineata la Timisoara. Mecanicul de locomotiva l-a vazut la timp pe sine si a franat. Cand s-a dat jos ametit de spaima, barbatul a vazut ca pruncul a avut mare noroc: a stat chiar intre liniile de cale ferata si a scapat neatins. Mult dupa ce au inceput…