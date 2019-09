Au sărbătorit biserica, la Galșa Momentul a fost marcat printr-un eveniment desfașurat sub genericul „270 de ani spre cer”. Acesta a fost și titlul unei antologii scrise de catre preotul paroh Adorian Lucian Trif, in colaborare cu Eugenia Groșan, directorul Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” din Arad. La eveniment au luat parte și cei de la Cvartetului Aradean, dar și trupa Nova Band din Arad. „Bucuria spirituala a fost dublata de cea muzicala, datorita Cvartetului Aradean, celor patru instrumentiști deosebiți care compun acest cvartet de coarde al Filarmonicii de Stat Arad și formației aradene Nova Band, care… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

