Stiri pe aceeasi tema

- Un deținut a salvat o fetița incuiata intr-un autoturism, in statul american Florida. Condamnatul lucra la un drum din apropiere și a sarit in ajutorul parinților care iși incuiasera din greșeala copilul in mașina. Omul a folosit un umeraș pentru a deschide ușa SUV-ului unde se afla copilul iar toata…

- Lea-Ann Kennedy, o femeie din Australia, a avut o surpriza uriașa cand a descoperit ca in casa i se strecurase un "musafir" nepoftit, dar și foarte periculos. Lea-Ann a descoperit in baie un piton de peste 5 metri lungime și cu o greutate de aproximativ 40 de kilograme, a anunțat nine.com.au. In Australia,…

- O tanara din Craiova a avut o surpriza in urma cu o saptamana. Ea a facut o comanda online pentru un iPhone XS MAX 256 GB pentru care a platit 6.800 de lei. Chemata la magazinul Media Galaxy, pentru ridicarea produsului, a avut o surpriza de proportii la desigilarea produsului: in loc de telefon, in…

- Primarul Gabriela Firea spune ca filmulețele și reclamațiile privind neregulile depistate la autobuzele noi Otokar sunt provocari, iar verificarile efectuate dupa fiecare incident reclamat au aratat ca a fost vorba despre neatenția sau despre neglijența șoferilor, scrie Mediafax.„Sunt provocari.…

- Arheologii au dezgropat ramasitele pamantesti ale capitanului Matthew Flinders (1774-1814), primul navigator si explorator britanic care a descoperit continentul australian si l-a popularizat, langa una dintre garile londoneze cele mai frecventate, potrivit Le Figaro.Navigator si explorator,…

- Simona Halep și-a primit incalțamintea cu care va concura la Australian Open, iar aceasta este cu totul surprinzatoare. Numarul 1 WTA va avea pantofi sport personalizați cu numele ei și cu ardei iute. Halep a postat pe rețelele de socializare imagini cu surpriza pe care i-au facut-o cei de la Nike,…

- „Banuiam ca sotul meu ma inseala si aveam mai multe semnale in acest sens. In mod constant radea sau zambea cand trimitea mesaje de pe telefonul mobil si spunea mereu ca e mama lui cand il intrebam cu cine vorbeste. Apoi, ajungea tarziu in fiecare seara de la serviciu. Cand am sunat la birou, colegii…

- Aflat pe picior de plecare, demisionarul Lucian Șova a dat o ultima fuga pe șantierele loturilor 3 și 4, pentru a stimula activitatea constructorilor. Atunci cand a ajuns pe lotul 3, reprezentantul spaniol al constructorului i-a aratat ministrului pe o tabla traseul tronsonului realizat de…