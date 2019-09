Stiri pe aceeasi tema

- Petre Grigoraș (54 de ani) a semnat cu Foresta Suceava, echipa care joaca in Liga 3. Vineri va efectua primul antrenament pe Areni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a echipei din eșalonul al treilea, care a fost insoțita de o poza in care tehnicianul semna noul contract. De-a lungul carierei,…

- Un grup de tineri a organizat pe un drum judetean din judetul Cluj „o petrecere aniversara” pentru o groapa in asfalt care a implinit un an. Momentul a fost marcat cu artificii, un tort si cu sampanie, transmite Mediafax. Potrivit unei postari pe un grup Facebook, petrecerea aniversara a avut loc deoarece…

- Formația pregatita de Cristi Dulca a început prost meciul cu locul șase din Ungaria, iar dupa 17 minute formația maghiara conducea cu 1-0 în urma golului marcat de Nagy. Universitatea a avut o tresarire de orgoliu în repriza secunda și avea sa egaleze în minutul 69 al jocului…

- In timp ce tinerii romani viseaza sa plece la studii peste hotare, unii dintre studenții straini veniți sa invețe in țara noastra spun ca le place Romania și se gandesc sa se stabileasca aici.

- În ciuda amarului ratarii promovarii, mii de suporteri au luat loc în tribune, vineri seara, pregatiți pentru un meci incendiar prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la înființarea clubului studențesc. Cu o mulțime de nume noi în lotul lui Cristi Dulca, „U”…

- ”Cred ca a luat o decizie buna. E bine ca s-a intors”, a spus, joi seara, la TVR 1, fostul presedinte Traian Basescu, intrebat ce parere are despre revenirea in tara a Elenei Udrea.Basescu a precizat ca a vorbit cu Elena Udrea si inainte de a veni in tara, dar si dupa ce a ajuns.”Era…

- Pentru preluarea traficului feroviar de calatori estimat cu prilejul Festivalului Electric Castle care se desfasoara in apropiere de Cluj, in perioada 17 – 21 iulie 2018, trenurile InterRegio ale CFR Calatori vor avea programata o oprire suplimentara la BONTIDA. Studentii calatoresc in baza legii HG…