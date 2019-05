Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC Rapid a promovat matematic in Liga a II-a dupa victoria cu 3-0 (2-0) obtinuta, sambata, pe Stadionul Regie, in fata formatiei Unirea Slobozia, acumuland 69 de puncte, cu 8 mai multe decat ocupanta locului secund CS Afumati, inaintea ultimelor doua etape ale Seriei a II-a a Ligii…

- Rapid Bucuresti si-a asigurat promovarea matematica in liga a doua a fotbalului romanesc. Giulestenii nu mai pot pierde primul loc din Liga III dupa victoria contra celor de la Unirea Slobozia, scor 3-0.

- Rapid, liderul din Seria a II-a din Liga 3, joaca ACUM cu Unirea Slobozia, locul 3. Meciul din etapa a 28-a este liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport. liveSCORE Rapid - AFC Unirea Slobozia 0-0 Echipa de start Rapid:Rezerve:Antrenor: Daniel Pancu Meciul se joaca pe stadionul „Regie", in…

- Rapid a terminat la egalitate, 1-1, cu CS Afumati, in cel mai important meci al rundei trecute in Seria a 2-a a Ligii a 3-a, și a facut un nou pas important catre promovarea in esalonul secund. Desi mai sunt de jucat sase etape din acest sezon, gandurile oficialilor giulesteni se indreapta deja catre…

- In cadrul etapei a XX-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Bucovina Radauți a jucat pe terenul ocupantei locului secund in clasamentul seriei I, SC Oțelul Galați. Meciul a fost deosebit de echilibrat și s-a incheiat cu victoria la limita a gazdelor. Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrei…

- FC Voluntari a caștigat cu 2-1 partida cu FC Botoșani, din etapa a doua a play-out-ului Ligii 1 Betano, potrivit mediafax.Citește și: Explicație halucinanta! De ce nu are Romania autostrazi Gazdele au deschis scorul cu 15 minute inaintea finalului primei reprize, dupa ce atacantul Laidouni…

- Dinu Gheorghe (64 de ani) a fost numit, joi, in functia de manager general al clubului de fotbal AFC Dunarea 2005 Calarasi, a anuntat gruparea de Liga I pe site-ul sau oficial. Dinu Gheorghe a revenit astfel in fotbal dupa o pauza de aproape trei ani, perioada in care ramas in fenomen, participand la…

- Progresul Spartac Bucuresti a castigat clar meciul cu Rapid, 3-1, furnizand surpriza primei runde din 2019 la nivelul Ligii a III-a. Andrei Erimia, antrenorul Progresului, a explicat secretele victoriei impotriva giulestenilor. „Energia cu care au jucat baietii nostri, nivelul mintal la care s-au ridicat,…