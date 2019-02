Stiri pe aceeasi tema

- Pentru vizita Papei Francisc, al Blaj sunt așteptați aproximativ 150.000 de oameni. Deși programul vizitei nu a fost facut public, autoritațile susțin ca pregatirile sunt in plina desfașurare. Traficul rutier va fi restricționat. Anunțul ca Suveranul Pontif va face o vizita in Romania a surprins foarte…

- Ultima executie in Sri Lanka a avut loc acum 43 de ani, dar presedintele Maithripala Sirisena a spus saptamana trecuta ca vrea sa reia folosirea pedepsei capitale pentru traficantii de droguri in urmatoarele doua luni. Traficul de droguri este infractiune capitala in Sri Lanka, desi nimeni nu a mai…

- Se cauta candidați pentru funcția de...calau, in Sri Lanka, dupa ce ultimul practicant al acestei meserii a ieșit la pensie in anul 2014. Pedepsele cu moartea erau comutate in inchisoare pe viața și de 43 de ani nu a mai fost nevoie de serviciile calaului. Insa situația s-a schimbat pentru ca in Sri…

- Turcia a ordonat arestarea a 1.112 persoane pentru presupuse legaturi cu rețeaua clericului Fethullah Gulen din Statele Unite, acuzat ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016, transmite CNN Turk, citata de Reuters. Potrivit televiziunii citate, operațiunea s-a concentrat pe capitala…

- Inspirat de campania violenta a președintelui filipinez Rodrigo Duterte impotriva traficului de droguri, președintele Sirisena a laudat politica lui Duterte și a afirmat ca acesta da „un exemplu lumii intregi". Intr-un discurs susținut in Parlament, Sirisena a spus ca anularea execuțiilor…

- O masina a lovit, sambata seara, pe contrasens, la o iesire de pe autostrada A1, in judetul Sibiu, un microbuz in care se aflau 12 persoane. Soferul vinovat a fugit, in timp ce trei adulti si doi copii din microbuz au ajuns la spital, raniti.

- Mii de persoane au fost evacuate dupa ce ploile abundente, insotite de vanturi puternice, s-au abatut asupra sudului insulei Sulawesi (centrul tarii), umfland cursurile de apa si scotandu-le din matca.Zeci de sate au fost inundate, dar si o parte din capitala insulei, Makassar.Agentia…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de risc. Un barbat, de 28 ani, din Cluj-Napoca, a fost retinut pentru 24 ore.