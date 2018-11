Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unei companii aeriene indoneziene s-au revoltat din cauza mirosului întepator degajat de un fruct de durian aflat în compartimentul de bagaje al aeronavei, echipajul fiind nevoit sa debarce fructul, potrivit relatarilor aparute miercuri

- Pasagerii unei companii aeriene indoneziene s-au revoltat din cauza mirosului intepator degajat de un fruct de durian aflat in compartimentul de bagaje al aeronavei, echipajul fiind nevoit sa debarce fructul, potrivit relatarilor aparute miercuri in presa si preluate de dpa. Pasagerii…

- Cutia neagra a avionului Lion Air a fost recuperata și a aratat ca indicatorul de viteza a fost defect in momentul prabușirii, dar și in timpul a trei alte zboruri efectuate. Potrivit specialiștilor, avionul Lion Air care a funcționat doar cateva luni, a avut probleme cu o zi inainte de prabușire…

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in Marea Java, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

- Un avion care efectua un zbor intre orasul australian Perth si Londra, operat de compania aeriana Qantas, a fost nevoit sa se intoarca din drum dupa doua ore din cauza unui pasager recalcitrant, transmite sambata dpa.

- Pasagerii unui avion din Algeria spre Franta au fost retinuti temporar la bord dupa aterizarea pe aeroportul francez Perpignan, din cauza suspiciunilor ca un copil aflat la bord ar fi infectat cu holera, informeaza site-ul The Local.

- Pasagerii unui avion si membrii echipajului au fost plasati miercuri in carantina pe aeroportul orasului francez Perpignan, din cauza suspiciunii ca un copil aflat la bord este bolnav de holera, transmit agentiile AFP si EFE.

- Sute de pasageri de pe un feribot grec au fost evacuati în siguranta dupa ce un incendiu a izbucnit în garajul navei în noaptea de marti spre miercuri, au anuntat responsabili, informeaza France Presse.