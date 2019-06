Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de cinci luni a murit miercuri, 22 mai, dupa ce a ramas inchis intr-o mașina aparținind unei gradinițe din Florida, SUA. Fetița a fost descoperita de mama sa in jurul orel 1:00, dupa ce aceasta a sunat la gradinița respectiva pentru a intreba de fiica sa. Una dintre angajatele gradiniței…

- In urma investigațiilor facute de polițiștii americani, barbatul și-a lovit fiica cu o pereche de incalțaminte pana a inceput sa-i cursa sangele, screi antena3.ro. Citeste si Bataie cu scaune intre politicieni. Nici bodyguarzii nu au reusit sa-i desparta VIDEO Un vecin din proximitatea…

- O fetița de doar șase ani a fost protagonista unui moment incredibil, ce a facut, fara doar și poate, inconjurul lumii. Micuța a cazut de la etajul 26 al unui bloc-turn și a supraviețuit.

- O fetița de 4 anișori i-a trimis mamei sale, moarte din cauza unui cancer agresiv, o scrisoare cu ocazia Zilei Mamei. Micuța a avut surpriza sa primeasca un raspuns la misiva sa, iar cuvintele scrise acolo sunt extrem de eomoționante. Ella Lennon a pierdut-o pe mama sa, Jennifer, in luna decembrie…

- TRAGIC… Micuța de doi ani din localitatea vasluiana Fastaci nu a raspuns manevrelor de resuscitare iar medicii au fost nevoiți sa declare decesul. Copila era crescuta doar de tatal sau, dupa ce mama a abandonat-o la naștere. Tatal a hranit-o in aceasta dimineața, dar imediat fetița a intrat in stop…

- O fetita in varsta de trei ani a murit, iar sora ei de opt luni este in coma, dupa ce masina familiei s-a prabusit intr-un parau, in judetul Brasov. La volan se afla tatal celor doua surori, care, in dreptul unui pod, a pierdut controlul autoturismului, a rupt parapetul de pe marginea soselei si a cazut…