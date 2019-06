HC Buzau a reusit sa se mentina in prima liga de handbal masculin. Echipa lui Eliodor Voica a invins fara probleme divizionarele secunde CSM Sighisoara si CSM Alexandria iar in ultimul meci, fara miza, a pierdut in fata formatiei CSM Fagaras. Echipa Consiliului Judetean a intrat in vacanta iar la toamna va porni intr-o noua aventura in Liga Zimbrilor.