Au rămas fără buletine de vot la Mamaia La secția de votare din Mamaia nu mai sunt buletine de vot. Au ramas fara buletine de vot de la ora 10:00, s-au cerut buletine și inca nu au ajuns. Turiștii aflați pe litoral au venit sa voteze in numar foarte mare. S-au format cozi, chiar acum sunt in jur de 70 de oameni care așteapta. Unii dintre ei pleaca și se intorc diseara. Oamenii sunt suparați ca nu pot vota și ca iși pierd timp din vacanța. Oamenii pleaca in grupuri catre sectiile de votare din oras, ca sa se asigure ca pot vota. Altii raman aici, desi asteapta de cateva ore. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

