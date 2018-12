Au pozat cu cateii ca sa promoveze noua colectie MONSE Brandul vestimentar MONSE a mers pe doua directii de impact pentru a impresiona si mai mult publicul: caritate si dragostea pentru animale. Pentru a promova noua colectie, a fost realizata o sedinta foto in care modelele apar alaturi de catei, care mai de care mai dragalasi. In plus, au fost create si hainute pentru patrupede. Au reusit astfel sa atraga atentia tuturor, inclusiv prin scopul acestui concept. Brandul s-a parteneriat cu sase adaposturi de animale, iar cateii care apar in fotografii pot fi adoptati. MONSE colaboreaza si cu Disney…