- Un autoturism a cazut, miercuri seara, in Dambovita, pe Splaiul Independentei din Capitala, soferul si pasagerul iesind singuri din apa, unul dintre ei cu hipotermie. Soferul, in varsta de 37 de ani, a pierdut controlul asupra directiei de mers cand a incercat sa vireze la stanga catre Soseaua Cotroceni…

- Echipajele ISU intervin, miercuri seara, pe Splaiul Independenței din Capitala, dupa ce o mașina a cazut in raul Dambovița. La fața locului au fost gasite doua persoane conștiente, ele reușind sa iasa singure la mal. O femeie a fost transportata la spital cu hipotermie. O mașina a cazut, miercuri seara,…

- Accident spectaculos in noapte marți spre miercuri, in Capitala. Un barbat in varsta de 29 de ani a plonjat cu bolidul de lux in raul Dambovita, dupa ce a vrut sa vada cat de performanta e mașina. Acesta a pierdut controlul volanului pe podul de la Timpuri Noi. Accidentul a avut loc la putin timp dupa…

- Un accident spectaculos a avut loc noaptea trecuta, in Capitala, informeza Observator TV.Un barbat a plonjat cu masina in raul Dambovita dupa ce a pierdut controlul bolidului intr o curba.Soferul si pasagerul au scapat nevatamati si au cerut ajutorul pompierilor pentru a scoate masina din apa. Soferul…

- Accident grav in Capitala, vineri (10 august). Șoferul unui TIR nu s-a asigurat la schimbarea de sens și a lovit in plin un autoturism, pe Șoseaua Pipera-Tunari. Impactul a fost atat de violent incat mașina s-a rasturnat și a lovit o femeie aflata pe trotuar in acel moment. Din pacate, pietonul se…

- Un autoturism s-a facut scrum pe o șosea din județul Tulcea, dupa ce, din motive necunoscute inca, s-a rasturnat in afara carosabilului, in apropierea localitații Baia. Șoferul și pasagera au reușit sa iasa din mașina in ultima clipa. Din primele cercetari ale polițiștilor tulceni a reieșit ca un barbat…

- Update! Potrivit IPJ Argeș, din primele cercetari, un barbat de 71 de ani din Timișoara conducea un autoturism din direcția Ramnicu Valcea catre Pitești. Intr-o curba la dreapta, acesta nu a adaptat viteza și a patruns pe contrasens intrand in coliziune cu un TIR care circula regulamentar din sens opus.…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul Nicolae Grigorescu din Capitala.Din primele informatii soferul unei masini a pierdut controlul volanului in timp ce efectua virajul la stanga si a patruns pe scuarul ce delimita benzile unde a lovit mai multe persoane. Mai multe echipaje…