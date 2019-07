Stiri pe aceeasi tema

- Micuța a fost la un pas de stop-cardio respirator, dar medicii de la unitatea de primiri urgențe Barlad au intubat-o la timp. Copila și parinții sai locuiesc in Ivești, iar oamenii banuiesc ca micuța a inghițit un obiect necunoscut ce ii ingreuna respirația. Doua ambulanțe și un elicopter SMURD au…

- O fetita care are mai putin de un an e condamnata sa stea de cand s-a nascut in spital. Nu s-a jucat niciodata cu alti copii si a iesit doar o data, pentru cateva minute, afara. Are o afecțiune rara - mai exista doar 18 cazuri in toata lumea.

- Scene uluitoare s-au petrecut azi, in localitatea Baia de Arama, din județul Mehedinți. Procurori, repezentanți DGASPC am mers la locuința unei familii pentru a lua, cu forța, o fetița de 8 ani, care a fost adoptata de o familie din Statele Unite. Totul, in baza unei decizii judecatorești despre…

- O adolescenta de 16 ani a ajuns de urgența la spital, iar in urma operației suferite, medicii au descoperit ceva ingrozitor. Copila din Siberia, Rusia, avea in stomac un pumn de fire de par care s-au...

- O fetita de doar 11 ani a fost lovita de o masina, la volanul caruia se afla un sofer de 53 de ani. Accidentul s-a produs in satul Ursoaia, raionul Causeni.Potrivit oamenilor legii, victima a murit in drum spre spital.

- O copila de doar doi ani a ajuns in stare grava la spital in seara de luni, 29 aprilie, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc de locuit din Balti. Fetita ar fi fost lasata fara supraveghere de catre mama sa.

- Durere mare in familia copiilor care au murit in aceasta dimineața la Huedin. Doi copii, de 5 luni și 11 ani, și-au piedut viața dupa ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit din plin mașina in care se aflau.