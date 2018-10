Stiri pe aceeasi tema

- Cand ochiul uraganului Michael a trecut exact prin Mexico Beach, din Florida, a redus intreg orașul de la malul mari intr-o gramada de moloz. Imaginile din satelit surprinse de Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica din Statele Unite (NOAA) arata dezastrul lasat in urma de furtuna. Aceste imagini…

- Klaus Iohannis se va afla in Statele Unite saptamana viitoare, acolo unde va participa, la New York, la Adunarea Generala a ONU. Cu ocazia acestui eveniment, presedintele, insotit de sotia sa va participa, alaturi de alti presedinti din tari membre ONU la o cina oficiala oferita de presedintele Statelor…

- Afirmatiile presedintelui american Donald Trump potrivit carora Statele Unite castiga un razboi comercial impotriva Chinei sunt 'iluzii', potrivit media de stat chineze, citate marti de dpa. Intr-un mesaj postat sambata pe Twitter, Trump a afirmat ca SUA 'castiga' deoarece tarifele impuse…

- Ministrul de externe al Coreii de Nord s-a declarat sambata din ce in ce mai alarmat de atitudinea Statelor Unite fata de tara sa izolata, care insa a ramas ferm angajata sa puna in aplicare acordul nuclear la care a ajuns cu Washingtonul in iunie, relateaza Reuters. Statele Unite si Coreea de Nord…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si noua luni de detentie…

- Turcia ar putea solicita un arbitraj international daca Statele Unite blocheaza vanzarea de avioane de lupta F-35 pentru fortele aeriene turce, a afirmat presedintele. Erdogan a sustinut ca nu va ceda amenintarilor presedintelui SUA, Donald Trump, cu sanctiuni impotriva Turciei in cazul in care autoritatile…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, nu este favorabil unui tratat comercial amplu intre Uniunea Europeana si Statele Unite, exprimand obiectii fata de acordul verbal la care au ajuns seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele american, Donald Trump.