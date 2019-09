Stiri pe aceeasi tema

- Doua surori din Arabia Saudita au reusit sa fuga in timp ce se aflau in vacanta la Istanbul impreuna cu tatal si cea de-a doua sotie a acestuia. Asteptand sa fie primite de o alta tara, ele se ascund in Istanbul cu ajutorul unor organizatii pentru drepturile omului, dar se simt amenintate, fiind convinse…

- Bunica arestata preventiv dupa ce si-a exploatat timp de 10 ani nepoatele, obligandu-le sa cerseasca / Fetele erau arse cu tigara, taiate pe fata sau pe maini, bagate intr-un canal din curte plin cu apa

- Dupa ce tatal Alexandrei i-a transmis un mesaj principalului suspect in dispartia fetei, lui Gheorghe Dinca, astazi a venit randul bunicii Luizei sa-i transmita gandurile sale, celui care pare ca detine toate adevarurile, la aceasta ora.

- Cateva zeci de craioveni au trecut sambata seara in Piața ”Mihai Viteazul” pentru a aprinde lumanari și au depus flori pentru fetele disparute in Caracal. Pe soclul statuiei lui MIhai Viteazul aceștia au afișat și un mesaj ” pedeapsa cu moartea criminalilor” . „Este fara cuvinte ceea ce s-a intamplat.…

- Fondatorul WikiLeaks, australianul Julian Assange, nu va fi extradat intr-o tara unde ar putea risca pedeapsa cu moartea, a dat asigurari luni secretarul britanic de stat pentru Europa si Americi, Alan Duncan, in timpul unei vizite in Ecuador, relateaza AFP potrivit Agerpres Este "o conditie…

- Ionel Marcel Lepa, barbatul acuzat de uciderea politistului Cristian Amariei risca inchisoare pe viata, avand in vedere modul de comitere a crimei, circumstantele faptelor, dar si antecedentele penale. In ultimul caz de ucidere a unui politist din Timis, criminalul a primit in prima instanta inchisoare…