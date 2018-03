Au plătit munți de bani pentru asasinarea unor lideri interlopi! Lumea interlopa din Capitala este in fierbere! Mai multe documente DIICOT obținute de CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, din mai multe dosare cu infracțiuni extrem de violente, arata cum interlopii au incercat sa-și elimine rivalii cu ajutorul asasinilor platiți! Liderii clanurilor au platit sume importante ca sa-și lichideze oponenții. In referatele procurorilor apar grupari […] The post Au platit munți de bani pentru asasinarea unor lideri interlopi! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in ultimele patru luni, a fost itinerata la mai multe instituții din județ, expoziția de fotografie documentara „Barladul – capitala militara” va fi vernisata și la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”. Miercuri, 14 martie, de la ora 11, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”…

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube, a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni. Aceasta spune ca i-ar placea sa aiba o fetița pe care sa o invețe sa fie puternica, foarte independenta și cat mai…

- Gașca Zurli prezinta, in premiera naționala, spectacolul LUMEA LUI MULȚUMESC. Este cea mai noua producție marca Zurli, prin care cea mai iubita trupa pentru copii, din Romania, iși propune sa-i invețe pe copii valorile prieteniei.

- Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor”, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

- Cristian Boureanu și-a revenit spectaculos dupa experiențele mai puțin faste prin care a trecut in ultimul an. Fostul deputat a petrecut ca in vremurile bune intr-un club de lux din Capitala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa episodul cu scandalul…

- Retailerul electroIT Flanco a inchis 10 magazine anul trecut si alte sase in primele luni din acest an, cele mai multe fiind in marile malluri din tara. Mai exact, compania a renuntat la magazinele din mallurile AFI Cotroceni si Promenada din Capitala alaturi cele cele ale grupului Iulis printre care…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica in mega-exclusivitate imagini incendiare cu șeful celui mai mare lanț de hipermarketuri care activeaza la noi in țara și soția acestuia. Cei doi au „comis-o” in celebrul club LOFT din Capitala, consumand mult alcool alaturi de apropiați, iar, dupa ce au…

- EXATLON 5 MARTIE. Giani Kirita, a cedat! El s-a prabușit din cauza oboselii. S-a intamplat in timpul meciului international la care participa Romania, Turcia și Grecia. Coechipierii s-au strans in jurul lui, plini de emoții, și i-au acordat primul ajutor fostului fotbalist. Dupa mai multe curse consecutive,…

- Un apel anonim a pus pe jar autoritațile. Muncitorii de la Parcul de Troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuați, iar zona este încercuita, dupa ce un barbat a sunat și le-a spus polițiștilor ca acolo ar fi fost plasata o bomba. Potrivit ofițerului de presa al Poliției…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, amanunte despre Gabriel Enache, fotbalistul “desființat” de Gigi Becali. Este incredibil in ce lux a ajuns mijlocașul dupa ce patronul milionar l-a dat afara. (VEZI AICI: GABRIEL ENACHE SI LENA SI-AU BOTEZAT FIUL. CANCAN.RO A TRANSMIS…

- Dinspre Marea Mediterana se genereaza un ciclon atmosferic ce aduce in continuare un val de viscol. Ca urmare ninsorile se vor extinde din nou, cuprinzand Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei. Vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele: Giurgiu, calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,…

- Imediat dupa ce a plecat de la emisiunea pe care o prezinta, Bianca Dragușanu s-a grabit sa ajunga intr-un magazin. Paparazii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o intr-o ipostaza inedita, in timp ce Victor Slav e pe patul de spital. Dupa ce și-a incheiat munca…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Aproape toți producatorii cunoscuți de electronice sunt din Taiwan și, deși Romania nu o recunoaște, romanii o pot vizita fara viza. Republica Chineza, Taiwan, Republica China sau China Taipei sunt denumirile folosite pentru a descrie tara insulara din Extremul Orient. Taiwan este o tara recunoscuta…

- Maria Ioana Hanzu, studenta la Jurnalism, va reprezenta Romania la Miss Europe World 2018. In varsta de 20 de ani, tanara din Sibiu intoarce toate capetele. Ea a fost aleasa in urma unei selecții naționale. Concursul va avea loc in Beirut, capitala Libanului, in perioada 23 februarie – 14 martie, iar…

- Lumea regalitații este in doliu dupa ce Prințul Șerban Cantacuzino, descendent al celebrei familii boierești, a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Acesta era fiul lui George Matei Cantacuzino și era membru activ al Uniunii Arhitecților din Romania. Tristul anunț a fost facut de Ambasada Romaniei…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala un eșec umilitor trait in Romania. Frumoasa moldoveanca și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și ca sa se simta mai romanca, ea și-a dorit sa obțina cetațenie romana. Din nefericire,…

- Este bucurie mare in familia Basescu! EBA a confirmat ca este gravida in șase luni, dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate informația. Elena Basescu așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin Tomata. Cei doi și-au recunoscut oficial relația abia in decembrie, anul…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Un tanar s-a retras intr-un sat de munte in care a trait in izolare totala si a cultivat o cantitate impresionanta de cannabis, pe care sustine ca dorea sa le foloseasca pentru a salva oamenii. A ajuns sa se indragosteasca insa de plantele sale, pe care procurorii i le-au confiscat.

- Suntem o natie dezvelita, despuiata de valori, marginalizata si segmentata, dezmembrata pe fibra de unii care s-au nascut in Romania. Am vazut parlamentarismul autohton asa cum e dictat de constiinta nationala, la Strasbourg, prin conationalii Diaconu, Nicolai, Bostinaru, Renate Weber, Nica.…

- Epidemia de gripa face ravagii. Medicii abia mai fac fata sutelor de cazuri cu care se confrunta. Numai la Institutul ”Matei Bals” din Capitala s-au prezentat intr-o singura zi peste 100 de pacienti cu gripa. Medicii spun ca de vina pentru aceasta situatie este refuzul oamenilor de a se vaccina. ”Lumea…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10 la suta a afectat puternic bugetele primariilor. Este vorba de sute de milioane de euro in cazul celor peste 40 de primarii care fac parte din Asociatia Municipiilor din Romania, potrivit ProTv.

- Gabriela Firea a efectuat marti o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala "Dan Theodorescu", situat pe Calea Plevnei din Capitala, dupa ce a primit mai multe informatii conform carora ar exista o situatie conflictuala intre managerul spitalului si cadrele didactice si…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- Concurent MasterChef, saltat de DIICOT. Joi dimineata, politistii din Cluj, insotiti de agenti de la celebra Agentie Antidrog (DEA) din Statele Unite, au descins la domiciliile mai multor clujeni acuzati ca au pus la cale o retea care a vandut in SUA, droguri de mare risc in valoare de 55 de milioane…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Senatorul UDMR era internat de ceva vreme intr-un spital din Capitala. Acesta ar fi avut cancer pulmonar. Verestoy Attila este singurul parlamentar aflat in funcție inca din anul 1990.…

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Prof. dr. Irinel Popescu, prof. dr. Ioanel Sinescu, prof. dr. Ioan Lascar, prof. dr. Mihai Lucan, sunt numele unor chirurgi celebri in Romania, creatori ai unor școli de transplant care salveaza anual mii de oameni. De o parte din ei ați auzit, poate aveți vreo ruda care a fost tratata de unul din aceștia,…

- „Se stinge lumina pentru toata lumea! Romania moare!”, sunt doar cateva din indemnurile organizatorilor acestui protest, „Aradul Civic”, ce se va desfașura incepand cu ora 18:00 și pana la 20:00 pe platoul din fața Primariei Municipiului Arad, sambata, 20 ianuarie. In mai toate orașele mari ale țarii,…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca prin schimbarea a doi premieri intr-un an, PSD dovedeste ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru propriile interese politice. “Prin schimbarea a doi premieri intr-un an, pe motiv de insubordonare politica fata de Liviu Dragnea, PSD dovedeste ca nu…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a inaugurat expoziția „In memoriam dr. Constantin I. Istrati”, eveniment cuprins in proiectul muzeal „Expoziția Lunii”. Prilejuita de comemorarea a 100 de ani de la dispariția marelui savant roman, expozitia reunește o serie de publicații, documente și…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- ♦ Unele dintre cele mai mari companii din Romania iau in calcul mutarea intr-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor. Deschiderea noului pol de birouri…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) respinge acuzatiile lansate "in mod agresiv", in ultimele doua saptamani, la adresa taximetristilor care lucreaza legal in Romania si considera ca denigrarea taximetristilor licentiati are in spate mari interese financiare.…

- Nicoleta Luciu a renuntat la viata de diva si s-a retras din lumina reflectoarelor la Miercurea Ciuc, acolo unde s-a transformat total. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat cum isi petrece Nicoleta viata dupa ce s-a mutat din Capitala si a renuntat la viata profesionala. (CITESTE SI: Nicoleta…

- Definitorii pentru cariera de pana acum a Andreei Vasile sunt doua roluri antagonice. Dora, logodnica procurorului Cristian Panait, și Nico, mana dreapta a unui mafiot dintr-un București deloc departe de realitațile curente. Ambele roluri, din “De ce eu?” și “Umbre” , au legatura cu corupția și infracționalitatea…

- Doua decizii ale guvernului au aprins preturile pe care le platim zilnic. Cea mai importanta este majorarea in bloc a salariilor de la stat. A doua, majorarea fara drept de apel a accizelor la carburanti, in conditiile in care pretul petrolului era in crestere. Cresterea preturilor e la un nivel atat…

- O femeie suspectata ca a amenințat mai mulți oameni in autobuz, in Ploiești, a fost prinsa vineri, in București, intr-o stație de metrou. Este al treilea caz de amenințari din ultimele zile. Polițiștii din Capitala au confirmat ca au gasit intr-o stație de metrou o persoana cu probleme psihice. Au…