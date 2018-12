Stiri pe aceeasi tema

- Un roman și-a pierdut viața intr-un cumplit accident produs in regiunea Brescia, Italia, in noaptea de miercuri spre joi. Romanul de 39 de ani se afla ... The post Roman mort intr-un cumplit accident in Italia. Victima aproape de nerecunoscut, dupa impactul nimicitor appeared first on Renasterea banateana…

- Un autocar in care se aflau 25 de persoane si un TIR s-au ciocnit, miercuri, pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. In urma impactului, doua persoane au fost ranite, una fiind incarcerata. Traficul in zona localitatii Bradu este complet blocat.

- Un accident de circulație, soldat cu o victima, s-a produs luni dimineața, 12 noiembrie, in jurul orei 08:30, pe strada Regele Ferdinand din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, o femeie in varsta de 68 de ani, din Cluj-Napoca, angajata intr-o traversare neregulamentara a strazii Regele Ferdinand…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe strada Grivitei din Campina. Un barbat in varsta de 58 de ani a fost lovit de masina in timp ce traversa strada prin loc nepermis, la cativa metri distanta de trecerea pentru pietoni. La volanul masinii se afla o soferita…

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma ciocnirii dintre o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul, sambata, in Republica Democrata Congo, au anuntat...

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20, pe DJ171, in localitatea Dobric, comuna Caianu Mic. Din primele informații, conducatorul unui autoturism – un tanar in varsta de 18 ani, din Coldau – care se deplasa dinspre Uriu inspre Dobric, pe fondul neatenției, a patruns pe…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata pe bulevardul Stefan cel Mare intersectie cu strada Tighina din centrul Capitalei. Din primele informatii, doua automobile s-au lovit violent.O masina a fost avariata grav.