Aproximativ 100.000 de persoane care au muncit in sistem 'au pair' in Statele Unite isi vor imparti suma de 65,5 milioane de dolari, rezultata in urma unui acord amiabil convenit miercuri, destinat evitarii unei actiuni in justitie vizand salariile acestor persoane care au fost mentinute in mod artificial la un nivel scazut, transmite Reuters.

Conform sistemului 'au pair', tinerii din strainatate (majoritatea femei) pot sa lucreze in SUA in cadrul unui program guvernamental destinat sa le ofere oportunitati de educatie si schimb cultural, in timp ce ei au grija de copiii familiilor gazda.…