Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii din Iasi au reusit sa socheze intreg orasul dupa ce au omorat in bataie un om al strazi. Adolescentii l-au jefuit inainte de banii pe care cersetorul ii obtinuse de la trecatori. Este vorba de suma de 14 lei. Cei trei copii, cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani au fost trimisi in judecata…

- Mijlocasul Daniel Correa Freitas (24 de ani), imprumutat de Sao Paulo la formatia Sao Bento, in Liga 2, a fost gasit mort intr-un tufis, luni, fiind aproape decapitat si lasat fara organele genitale.

- Un barbat de 32 de ani din Salciua de Jos a omorat in bataie un consatean de 60 de ani. Imbibat bine de alcool atacatorul și-a adus aminte de un conflict mai vechi și s-a dus la locuința... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Barbatul cercetat pentru ca ar fi omorat-o in bataie pe concubina sa, in localitatea Tetoiu, in noaptea de 29/30 septembrie, a fost arestat preventiv, au anuntat luni reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea.Barbatul, pe fondul unui conflict spontan si al consumului de alcool,…

- In cursul noptii de sambata spre duminica, politistii Sectiei 11 Zatreni au fost sesizati de un barbat din comuna Tetoiu, din judetul Valcea, cu privire la faptul ca si-ar fi omorat in bataie concubina, o femeie de 50 de ani, ...

- Un barbat de 59 de ani a fost gasit mort intr-o localitate din Calarasi. Potrivit anchetatorilor, suspecti de producerea crimei sunt mai multi sateni, printre ei sunt si mai multi minori.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita au deschis o ancheta dupa ce un barbat, presupus interlop, a fost omorat in bataie miercuri dimineata, in Cartierul Bora din municipiul Slobozia. Potrivit unor surse judiciare, din primele informatii se pare ca victima facea parte dintr-un clan…

- Autorul s-a certat seara trecuta cu concubina lui, iar femeia a fugit si s-a adapostit la barbatul mai in varsta, scrie ziuaconstanta.ro. Citeste si Un barbat in varsta de 32 de ani s-a inecat in zona plajei Modern din Constanta. Salvamarii au arborat steagul rosu La 5 dimineata, iubitul…