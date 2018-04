Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad, condusa de prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul institutiei de invatamant superior a participat la Adunarea Generala a Federatiei Europene a Scolilor Superioare (FEDE), desfasurata recent la Atena. In cadrul intalnirii delegatiei cu…

- Comunicat. Continua lucrarile de intretinere si reparatii la nivelul municipiului Arad. Programate in intervalul martie-aprilie, acestea au suferit unele mici intreruperi cauzate de vreme. Zilele...

- Primaria Blaj va reabilita, in urmatorii doi ani, aproape 9,5 km de strazi din Blaj, Tiur, Petrisat, Manarade si Spatac, in cadrul etapelor a doua si a treia din Proiectul de modernizare si reabilitare in arealul municipiului Blaj. Investitiile se vor ridica la peste 5,5 milioane de lei, aproape jumatate…

- Ministerul Transporturilor, prin CFR SA, promite ca in acest an va deschide circulația pe aproximativ 140 km de cale ferata modernizata, infrastructura feroviara pe care trenurile vor putea circula cu o viteza de pana la 160 km/ora. Mai mult, anul 2018 inseamna patru tronsoane, in lungime totala de…

- Lucrarile de renovare au inceput in ianuarie, magazinul Cozacone fiind in totalitate reamenajat și modernizat, adus in linie cu exclusivismul colecțiilor puse la dispoziția clienților. Din 23 martie, noua colecție de primavara Cozacone va fi expusa in magazinul de pe Bd. Revoluției, alaturi de articole…

- 16 miniștri, in 13 ani, au trecut pe la Ministerul Transporturilor, demnitari care nu au fost in stare sa repuna in circulație prima cale ferata din Romania, Bucuresti-Giurgiu. Campania Romania Blocata continua cu un proiect strategic privind infrastructura feroviara.

- Lucrarile de modernizare a strazii Lunca Sighet vor fi reluate, anunța conducerea Primariei Satu Mare. Incepand din aceasta saptamana utilajele constructorilor au demarat lucrarile pe tronsonul cuprins intre strazile Dara și Sighișoara. In zona circulația este deviata pe strazile adiacente strazii Lunca…

- Reabilitarea cladirii fostului liceu de Alimentatie Publica si Turism de la Uzina II trebuiau terminate demult, dar primul constructor a abanadonat lucrarile, iar al doilea a intarziat si va fi penalizat. Primaria a dat un ultimim termen: finele lunii aprilie.

- Primaria municipiului Galati a lansat proiectul pentru ”Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte G1 aferent Asociatiei de proprietari nr. 388 din municipiul Galati” ceea ce inseamna ca reabilitarea cu fonduri europene va incepe in scurt timp. Valoarea totala eligibila a contractului…

- Lucrarile la pasajul de la Domnești "ar putea incepe in iunie-iulie" Pasajul de la Domnesti. Foto: Alex Lancuzov. Pasajul de la Domnești, în cea mai aglomerata intersecție de pe centura Capitalei pare a fi oglinda infrastructurii de transport din România. Despre podul de la Domneși…

- Incep lucrarile in Mihai Viteazu. Statuie, trotuar, spațiu verde, iluminat Piața Mihai Viteazu intra in reabilitare, a anunțat Virgil Poruțiu, directorul tehnic al Primariei. Directorul tehnic al Primariei, Virgil Poruțiu, a explicat care sunt demersurile pentru reabilitarea Pieței Mihai…

- Guvernul a bugetat anul trecut aproape 40 de miliarde de lei pentru investiții, dar a reusit sa cheltuie doar 26,7 miliarde. Suma este in scadere fata de 2016 si 2015, cand investitiile statului au depasit chiar 41 de miliarde de lei. Iar din cauza amanarii proiectelor importante de infrastructura,…

- Autoritatile judetene au anuntat ca se vor implica in amplul proiect de reabilitare a Catedralei Sfantul Ioan Botezatorul din centrul Ploiestiului. Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, a declarat astazi ca institutia poate aloca pana la doua milioane de lei, solicitarea fiind ca…

- Reprezentanții Primariei Timișoara au semnat deja contractul pentru reabilitarea Podului Ștefan cel Mare, cu firma Tehnodomus din Arad. Este aceeași societate care a inlocuit treptele Catedralei Mitropolitane și care a lucrat și la reabilitarea malurilor Begai. Lucrarile pentru „reabilitarea…

- Organizația locala a USR Curtici a inaugurat, la finele saptamanii trecute, noul sediu aflat pe Bulevardul Revoluției, numarul 49, scara B – parter, in prezența unei delegații a organizației județene Arad din care au facut parte președintele Vlad Botoș, senatorul Adrian Wiener, deputatul Sergiu Vlad,…

- Trenurile care pleaca din Bucuresti fac 10 ore pana la Cluj si un pic mai mult pana la Arad. De mai bine de sase ani s-au semnat primele contracte pentru modernizarea a peste 200 km de cale ferata din Ardeal pe traseul Coridorului IV paneuropean feroviar. Intarzierile cu reabilitarea sunt mari, un mic…

- In cursul anului 2017, prin punctele de frontiera de pe raza județului Arad (Curtici, Nadlac, Turnu și Varșand) au trecut, in total, 7.914.240 de persoane. Ca de obicei, cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei a fost cel de la Nadlac de pe autostrada, cu 6.854.849 de treceri de persoane, in…

- Ultima interventie la cladire s-a facut in urma cu 50 de ani. Lucrarile incepute anul trecut se vor intinde pana in 2020, iar valoarea acestora este de aproximativ 28 milioane de lei. Initial, s-a dorit ca finantarea lucrarilor sa se faca din fonduri europene, dar in cele din urma banii necesari…

- In toamna anului trecut, Ministerul Transporturilor a anuntat ample lucrari de reabilitare a DN 7A. Toata lumea s-a bucurat, avand in vedere ca se apropia iarna, iar la Obarsia Lotrului s-a amenajat unul dintre cele mai importante si atractive domenii schiabile din Romania. Dupa aproape 5 luni, insa,…

- 2018 este anul de gratie al infrastructurii feroviare din Romania. Ministerul Transporturilor, prin compania CFR SA, elibereaza ultimele avize si autorizatii pentru a extinde șantierul celei mai complexe lucrari de infrastructura feroviara din Romania.

- Țigla din Ungaria a fost adusa pentru reabilitatea Salii Unirii din Alba Iulia, simbol și templu al Romaniei mari, cladire in care la 1 decembrie 1918 s-a votat Unirea Transilvaniei cu Romania. Lucrarile au inceput in februarie, iar investiția se ridica la aproape doua milioane de euro. Pentru reabilitarea…

- Comisarul European Corina Cretu a aprobat o finantare europeana de 1,3 miliarde euro pentru modernizarea unei sectiuni din coridorul feroviar Curtici-Constanta. Banii din Fondul de coeziune vor fi investiti in modernizarea unei sectiuni de 141 km din coridorul feroviar IV pan-european, mai exact intre…

- „Ca sa ințelegeți cat de jalnic se mișca Ministerul Transporturilor și compania de drumuri CNAIR, amintesc ca pentru acest proiect intitulat “Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69” licitația pentru studiul de fezabilitate a fost lansata la sfarșitul lui 2014, iar azi in…

- Autostrada A10 (Sebes-Turda) – Lotul I, nodul rutier Sebeș, a primit autorizatie de construcție, fapt care permite deblocarea lucrarilor in acest loc. 75 de milioane și 18 luni termen, conform autorizației. In mod normal, la finalul lui 2019 lucrarile ar trebui sa fie gata. Ministerul Transporturilor…

- Primaria Sebeș intenționeaza sa aloce, in bugetul pe 2018, suma de 235.000 de lei pentru reabilitarea secției de obstetrica-ginecologie și a compartimentului de nou-nascuți, din cadrul Spitalului Municipal. Se vor efectua lucrari complexe, care vor crește confortul pacientelor. Consilierii locali din…

- Vazuta, initial, ca o lucrare care va genera un profit urias, modernizarea caii ferate frontiera-Curtici-Arad a ajuns sa fie „lovitura de gratie” pentru societatea care a castigat licitatia. SC Euro Construct Trading ’98 SRL, caci despre aceasta firma este vorba, a ajuns in insolventa. Cu toate ca este…

- Compania de constructii Euro Construct Trading ’98 din Bucuresti a intrat in insolventa la propria cerere, potrivit unei decizii de ieri a Tribunalului Bucuresti. Compania motiveaza cererea de intrare in insolventa prin faptul ca beneficiarii lucrarilor pe care le-a realizat nu au platit serviciile,…

- Au mai trecut trei luni de zile de la ultima vizita pe șantierul de la pasajul din dreptul CET. Același pasaj despre care aradenii vorbesc de mai bine de șapte ani de zile și care nici acum nu este finalizat spre disperarea și frustrarea tuturor șoferilor ce tranziteaza orașul nostru. Ultima data…

- Ministerul Transporturilor a dat studenților aproape un milion de bilete gratuite pe luna, din aprilie pana in decembrie 2017. Suma totala a acestora se ridica la 8.334.685 de bilete, dintre care 1.381 sunt abonamente. Deși Libertatea a cerut date exacte legate de gratuitatea oferita din 1 februarie…

- In vestul țarii a circulat, in acest sfarșit de saptamana, un tren special. Ministerul Transporturilor anunța ca, ieri, a fost pus in circulație un tren-proba de transport combinat, pe relația terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul a fost incarcat cu opt camioane și a ajuns la destinație…

- Calin Bibart, viceprimarul municipiului Arad, a verificat stadiul lucrarilor de extindere a zonei de blocuri din categoria locuințelor sociale din Sanicolaul Mic. Lucrarile de executie au inceput la jumatatea lunii noiembrie a anului trecut si au ca termen de finalizare luna octombrie a anului 2019.…

- Proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii «Sf. Maria» Iasi" a fost lansat oficial, in prezenta conducerii judetului - presedintele CJ Maricel Popa si prefectul Marian Serbescu - si a directorului spitalului, Radu Terinte. Investitia insumeaza 40 la suta din totalul…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei. În…

- OMV Petrom a demarat la Arad constructia celui mai mare centru regional de distribuție carburanti din vestul Romaniei. „Este vorba despre o investiție de peste 18 milioane de euro, care va face din Arad un «hub» pe calea ferata, pe transport, cat si pe logistica, marfa fiind combustibilul”, a declarat…

- Consiliul Judetean Mures a castigat un proiect european de 140,8 mil. lei (aproximativ 31 mil. euro) pentru modernizarea drumurilor judetene DJ 151B si DJ 142, intre localitatiile Ungheni si Tarnaveni. Durata derularii investitiei este estimata la maximum 4 ani, pana in data de 31 decembrie 2022.…

- Peste 80 de kilometri de cale ferata de pe Coridorului IV paneuropean sunt in plin proces de modernizare pentru a permite circulația trenurilor cu o viteza de pana la 160 km/h. Constructorii desemnați de CFR SA pentru reabilitarea a doua tronsoane intre Simeria și Arad așteapta autorizațiile finale…

- Anul acesta, Primaria municipiului Mangalia are, in diferite stadii de implementare, mai multe proiecte europene, cu o valoare totala de aproape 30 de milioane de euro. Cel mai avansat dintre acestea este proiectul de modernizare a statiunii Saturn, pentru care se va semna contractul de finantare in…

- Primaria Municipiului Dej a demarat lucrarile in cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „Someș” Dej”. Proiectul depus in cursul anului 2016 la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locala, are o valoare…

- Delegația chineza a fost condusa de directorul adjunct al China International Travel Service Beijing Co., LTD, cel mai mare operator de turism din China, care deruleaza o campanie de promovare a potențialului turistic romanesc pe piața chineza. Grupul de vizitatori a fost compus din reprezentanți…

- Colectia este rezultatul demersului curatorial al lector univ. dr. Anamaria Serban iar exponatele poarta semnatura celor 4 debutanti: Dorian Bolca, Paul Kovacs, Emanuela Hrițcu și Alexandra Satmari. Acestia sunt studenti din anul II sculptura la clasa lector univ. dr. Eugen Barzu de la Facultatea de…

- Lucrarile de reabilitare la cladirea Prefectura Putna sunt blocate de aproape un an de zile din cauza contestațiilor la procedura de achiziție publica. Consiliul Județean așteapta acum pronunțarea de la Curtea de Apel Galați pentru a continua lucrarile. Directorul Directiei Tehnice…

- Cei doi participanti la procedura de licitatie sunt Into SRL si Optimal Project SRL. Lucrarile sunt impartite in doua loturi, firmele licitand pentru fiecare lot in parte. Pe lista unitatilor scolare propuse pentru reabilitare termica figureaza Gradinita cu program normal nr. 11, Gradinita cu program…

- Primarul Cristi Misaila a inceput sa pregateasca lista strazilor pe care vor fi realizate lucrari de reparații anul acesta in municipiu. Impreuna cu specialiștii de la Investiții, primarul Misaila a inceput sa verifice starea in care se afla strazile din municipiu pentru a stabili…

- Intrecerea va debuta pe 21 ianuarie și se va disputa in opt „episoade” zonale, finala fiind programata pe 24-25 februarie sau 3-4 martie, intr-o locatie care urmeaza a fi stabilita. „Am batut in cuie programul celor opt zone: Gurahont-21 ianuarie, Pecica si Santana-27 ianuarie, Siria-3 februarie,…