- Un baietel de doi ani, din comuna Alunu, a fost ranit grav, duminica seara, intr-un accident rutier produs pe un drum din localitate, el urmand sa fie transportat la un spital din Craiova cu un elicopter SMURD, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit…

- Cinci persoane, dintre care una in stare foarte grava, au ajuns, in noaptea de sambata spre duminica, la spital cu diverse traumatisme, dupa ce masinile in care se aflau s-au lovit frontal, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit agerpres. …

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, un copil in varsta de 12 ani a fost victima unui accident rutier produs in localitatea Bacesti, comuna Bacesti. Acolo a ajuns ambulanta de terapie intensiva mobila a Detasamentului de Pompieri Vaslui, copilul fiind inconstient, in stop…

- O șoferița de 50 de ani a ramas incarcerata in mașina pe care o conducea, dupa ce a lovit un TIR in Targu Neamt, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Neamt. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 09.00, pe strada Marașești din oraș. Femeia a fost descarcerata…

- Patru tineri, de 18 și 20 de ani, au murit noaptea trecuta, dupa ce mașina in care se aflau a intrat sub un TIR parcat pe marginea unei șosele din județul Neamț. Accidentul rutier a avut loc in localitatea Bistricioara, de pe Drumul Național 15 (DN15). Trei tineri de 20 de ani și unul de 18 ani și-au…

- Un angajat al Electrica din localitatea braileana Insuraței a fost transporta cu elicopterul SMURD la spital, dupa ce s-a electrocutat. Barbatul a fost la un pas de moarte in timp efectua o lucrare pe un stalp electric. Barbatul, in varsta de 57 de ani, era luni in timpul serviciului și efectua o lucrare…

- Un autoturism, in care se aflau doua persoane, a lovit un cap de pod situat pe marginea unui drumul din localitatea vasluiana Rebricea. In urma impactului, mașina s-a rasturnat și a mers pe capota, pe carosabil. O bucata din capul de pod a fost proiectata la peste 70 de metri distanța. https://www.youtube.com/watch?v=W8BqaQfAsC8…