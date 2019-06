Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Politie Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa in cazul cuplului gasit decedat in gradina, azi-dimineata, in localitatea Bucium din judetul Brasov. https://www.romaniatv.net/brasov-politia-face-cercetari-pentru-ucidere-din-culpa-in-cazul-sotilor-gasiti-morti-in-gradina_477869.html

- Placuțele reflectorizante de pe o porțiune a Drumului Național 73A, in zona localitații Poiana Marului, din județul Brașov, au fost furate dupa doar cinci zile de la montarea lor. Reprezentanții Direcției de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov au anunțat ca vor sesiza Poliția potrivit mediafax.Dispariția…

- Priveliște macabra, in aceasta dimineața, pe Drumul Național 11. Doi cai morți au fost pozați de șoferii care treceau prin zona. Unul era pe marginea drumului, in zona pasarelei situate dupa Harman, spre Lunca Calnicului. Iar celalalt cal mort era aproape de parcarea de la Popasul Caprioara. Martorii…

- A fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la doi porci mistreți gasiți morți; unul pe fondul de vanatoare 27 Berca, iar cel de al doilea pe fondul de vanatoare 41 Beceni. In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.)…