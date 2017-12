Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.700 de cazuri au fost preluate de Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF) incepand din seara de Ajun si pana marti dimineata, a doua zi de Craciun, a declarat, pentru News.ro , managerul SABIF, Alis Grasu. Dintre aceste cazuri, peste 1.000 au fost urgente de cod rosu si god galben,…

- "In ultimele 20 de ore, 668 de persoane au avut nevoie de ambulanta, dintre acestea, 421 au fost urgente de cod rosu si cod galben, iar 43 de persoane se aflau in locuri publice cand au avut nevoie de ajutor",a explicat Alis Grasu. Potrivit sursei citate de Mediafax, dintre cazurile de cod rosu,…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le Monde.

- Gradina Zoologica din Londra a fost inchisa temporar, dupa ce, in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dimineata, cativa angajati au fost raniti, unul ajungand la spital si alti opt primind ingrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit in incendiu, informeaza news.ro citand bbc.com.

- Metrorex si RATB, program de sarbatori. In perioada Craciunului si a Revelionului, Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori. Pentru cei care sunt interesati de oficiile postale si unitatile bancare, trebuie sa stie ca acestea sunt inchise de Craciun…

- 18 persoane au murit, iar multe altele au fost ranite, intr-un incendiu care a avut loc la un centru de sport din Coreea de Sud, joi, scrie BBC. Incendiul, care a inceput la subsolul unei cladiri cu opt...

- In perioada sarbatorilor de iarna, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor (SPCLEP) din cadrul Primariei Brasov va avea program special. Astfel, Serviciul Stare Civila, ,,Decese”, camera 27, va avea urmatorul program: In zilele 23, 24, 26, 30 și 31 decembrie 2017 și 2 ianuarie 2018,…

- Saptezeci si sapte de persoane au fost transportate la spitale in urma accidentului din statul american Washington, unde un tren de mare viteza a deraiat, potrivit Politiei, care a anuntat, de asemenea, ca mai multi oameni au murit, fara a preciza insa numarul acestora, relateaza CNN.

- Sarbarile, așa cum ne-am obișnuit aproape in fiecare an, aduc și restricții in trafic. Mai exact, circulația rutiera va fi restrictionata, intre orele 17.00 – 23.00, in centrul Capitalei, in zilele 18, 20, 22-27 decembrie 2017, pentru evenimentele dedicate targului de Craciun din Piata Constitutiei,…

- Trei adulti si un copil au murit, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident petrecut in dreptul localitatii brasovene Harman. Patru masini s-au ciocnit, iar circulatia pe DN11 este blocata.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- Masina care a lovit, miercuri, un grup de persoane aflate in fata Scolii nr. 1 din municipiul Buzau era condusa de directorarea unitatii de invatamant. Aceasta ar fi intrat in panica dupa o manevra gresita. Masina care a lovit, miercuri, un grup de persoane aflate in fata Scolii nr. 1 din municipiul…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte opt au fost ranite in urma unui incendiu ce a izbucnit, miercuri, intr-un cartier din capitala Chinei, Beijing, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- In perioada Craciunului și a Anului Nou, locuitorii județului nostru consuma, de regula, circa 50.000 de cozonaci, 10.000 de porci și peste un milion de oua. Toate acestea sunt “stinse” cu 350.000 de litri de vin și “asezonate” cu specialitați de ciocolata sau cafea. In județul nostru, fermele comerciale…

- Dinu Pescariu, aflat sub control judiciar in dosarul Microsoft, a cerut marti judecatorilor ICCJ sa plece, in perioada 28 decembrie - 8 ianuarie, din tara, intrucat trebuie sa fie alaturi de doi copii de la clubul sau sportiv, care participa la un turneu. Procurorul spune ca acesta vrea in vacanta.

- Doi civili si un kamikaze au murit luni intr-un atentat sinucigas produs intr-o moschee din nordul extrem al Camerunului, unde atacurile imputate jihadistilor nigerieni din Boko Haram sunt frecvente, transmite AFP, care citeaza surse concordante. "Un kamikaze s-a aruncat in aer in aceasta dimineata…

- Alerta in Harghita, dupa ce un microbuz in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati, informeaza Mediafax. ”Pana la acest moment, doua persoane au fost declarate decedate, 11 prezinta ...

- Cel putin trei persoane au murit intr un atac armat la un liceu din New Mexico, a informat politia locala, citata de RomaniaTv.net. Din primele informatii un barbat care a deschis focul se numara printre cei trei morti. Peste zece persoane au fost ranite in atac.Seriful din San Juan County, Ken Christese,…

- Accident CUMPLIT in urma cu putin TIMP. O femeie a MURIT, iar alte patru persoane au fost ranite O femeie a murit si alte patru persoane sunt ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E. Potrivit Politiei Covasna,…

- In aceasta perioada, in care cei mai mulți comercianți ofera reduceri la numeroase produse, Politia Romana va ofera cateva sfaturi pentru a va bucura pe deplin de bunurile achiziționate. La cumparaturile in magazine: evitati sa aveti asupra dumneavoastra sume mari de bani, in numerar; cand achitati…

- Cel putin 13 persoane au murit dupa ce o nava de pescuit a intrat in coliziune cu un tanc petrolier cu un deplasament de 336 de tone si s-a rasturnat in largul coastelor Coreii de Sud. Alte doua persoane au fost date disparute, a anuntat Paza de Coasta sud-coreeana, care a adaugat ca o operatiune de…

- O tanara de 18 ani din Ramnicu Sarat a murit in noaptea de vineri spre sambata in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean din Buzau, iar alte cinci persoane au ajuns la spital dupa o coliziune pe DN 2 E85.

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei. Este un loc preferat al gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție.

- Un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune, in zbor, cu un elicopter, vineri, in apropiere de orasul Londra. Cel putin trei persoane au murit, afirma surse citate de presa britanica, potrivit Mediafax.ro.

- Momente de panica intr-un centru comercial din Constanta. Un incendiu a izbucnit intr-un magazin de imbracaminte, iar fumul degajat i-a alertat pe paznici. Mall-ul era inchis si doar cativa angajati se mai aflau in interior. Aproximativ 200 de persoane se aflau insa la cinematograful situat la etajul…

- Zeci de mii de oameni au ajuns la medic, in saptamana 6-12 noiembrie, cu infecții respiratorii și pneumonii. Numarul cazurilor noi inregistrate a fost mai mare cu aproape 1.700 fața de saptamana anterioara, dar in scadere cu peste 7.600 in comparație cu perioada similara din 2016. In a șasea saptamina…

- Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina dupa miezul noptii la un accident rutier petrecut chiar in fata sediului inspectoratului si in urma caruia doua persoane au ramas incarcerate. Martorii spun ca un autoturism Audi circula pe bulevardul Mircea,…

- Specialiștii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea au continuat monitorizarea cazurilor de infectii respiratorii si pneumonii și pe parcursul saptamanii trecute. In aceasta perioada, la nivelul județului nu a fost inregistrat nici un caz de gripa. DSP Vrancea a inregistrat insa 1.356 de cazuri…

- Cel putin doua persoane au murit, joi, dupa producerea unei explozii care a provocat prabusirea partiala a unui imobil rezidential, in centrul Rusiei. Explozia s-a produs in orasul rus Izhevsk,...

- Patru persoane au murit si 19 sunt date disparute in Columbia in urma unei alunecari de teren provocate de ploi puternice, relateaza miercuri ziarul El Pais si alte media locale, citate de DPA, noteaza agerpres.ro. In plus, aproape 30 de persoane au fost ranite in alunecarea de teren de marti,…

- Fostul ministru al Justiției, Titus Corlațean, care a deținut aceasta funcție din mai pana in august 2012 aceasta funcție, susține ca a fost ministru intr-o perioada foarte agitata din punct de vedere politic și recunoaște ca in perioada respetiva anumiți ”ambasadori cu greutate” veneau la Ministerul…

- Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Daniel Marian Dragne, a declarat marți ca in perioada ianuarie - septembrie 2017 au fost la nivel național 22.653 de solicitari de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. "Nu avem procente mai mari de…

- Cel puțin 200 de oameni au murit in Coreea de Nord, dupa ce un tunel s-a prabușit, in urma testelor nucleare, anunța presa japoneza, potrivit Daily Mail. Prabușirea a avut loc in timpul...

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe DN1, iar doua persoane si-au pierdut viata. Victimele au murit strivite in masina, dupa ce TIR-ul aflat in fata s-a rasturnat peste masina lor.

- Cel puțin trei oameni au murit, dupa ce fundamentul unui santier din regiunea Penang din Malaezia s-a prabusit. Din cauza alunecarii de teren, zece persoane au fost ingropate sub tone de moloz.

- Cel putin cinci persoane au fost impuscate in SUA miercuri dupa-amiaza intr-un complex de birouri din Maryland. Trei persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt in stare grava. "Putem confirma producerea unui incident armat in Parcul de afaceri Emmorton (Edgewood). Mai multe persoane au fost ranite",…

- Cel putin trei persoane au murit si doua au fost ranite intr-un incident armat ce a avut loc miercuri dupa-amiaza intr-un complex de birouri din Edgewood, statul american Mayland, relateaza CNN.

- Trei oameni au murit în Irlanda, dupa ce uraganul Ophelia a ajuns la țarm cu vânturi de pâna la 150 km/h. Uraganul Ophelia, format în oceanul Atlantic, a lovit Irlanda luni dupa-amiaza, scrie The Independent. Sute de mii de case au ramas fara electricitate,…

- Numarul mortilor in urma incendiilor de vegetatie din statul american California a ajuns la cel putin 36. Flacarile au devastat peste 78 de mii de hectare de teren, iar aproape sase mii de constructii au fost facute scrum.

- Douazeci si trei de persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale cazute in China incepand cu 1 octombrie, a informat luni Ministerul Afacerilor Civile, citat de Xinhua si Agerpres. Luni, la ora 9 dimineata, furtunile dusesera la evacuarea a circa 34.000 de persoane in municipalitatea…

- Astfel, in perioada 29 septembrie - 6 octombrie, la nivel national au fost dispuse masuri de supraveghere judiciara in cazul a 169 de persoane. In cazul a 43 de persoane s-a dispus arestul la domiciliu, iar pentru 126 a fost luata masura controlului judiciar. Tot in aceasta perioada, la nivel national,…

- Cel putin sase oameni au murit in nordul Germaniei din cauza unei furtuni puternice, similara cu cea din Romania de saptamanile trecute. Berlinul, Hanovra si Hamburg sunt cateva dintre orasele afectate. Din cauza copacilor cazuti au fost blocate sosele si cai ferate.

- Doua persoane au murit, joi seara, in judetul Suceava, dupa ce autoutilitara in care se aflau a intrat intr-un TIR, pentru scoaterea celor doua victime fiind nevoie de interventia unui echipaj de descarcerare. Politistii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc evenimentul…

- Patru persoane gasite decedate, o tentativa de suicid, doua victime ale accidentelor rutiere Patru pacienți gasiți decedați, doua victime ale accidentelor rutiere, dintre care una decedata, zece persoane care au avut de suferit in urma conflictelor și agresiunilor fizice, o tentativa de suicid și alte…

- Accident rutier cumplit produs in aceasta dimineata in judetul Dolj. Soferul unui autoturism a scapat masina de sub control si a intrat, cu viteza, intr-un cap de pod. Dupa impact, vehiculul s-a rasturnat. Cinci oameni se aflau in masina. Din pacate, doar unul a supravietuit. Singurul supraviețuitor…

- Cel puAin 20 de persoane au murit AYi peste 100 au fost rAƒnite A®n urma unui atac cu arme automate ce a avut loc A®n timpul unui festival de muzicAƒ country. AZmpuAYcAƒturile par sAƒ fi fost trase de la etajul 32 al unei clAƒdiri din apropiere, iar poliAia a anuAat cAƒ atacatorul a fost ucis. A‚A

- Un incendiu devastator a avut loc intr-un imobil din estul Franței, duminica noapte, in urma caruia cinci persoane au murit și opt au fost ranite, dintre care trei grav. Incendiul a izbucnit, azi noapte, intr-un imobil din Mulhouse, (Haut-Rhin), in ...

- Tragedia s-a petrecut in localitatea Rodovan. Din primele cercetari, se pare ca soferul unui autoturism a ipierdut controlul volanului si ntrat intr-un cap de pod. In urma impactului puternic patru persoane au murit,iar a cincea este in stare grava, informeaza Romania TV. Medicii sositi la…

- Un model celebru din China a murit in timpul unei ședințe foto. Jovie Liu, in varsta de 25 de ani, s-a inecat dupa ce a cazut in piscina unui hotel, relateaza Daily Mail. Jovie Liu este un celebru model cosplay din Asia, ea degizandu-se adesea in personaje cunoscute din benzile desenate, din jocuri…