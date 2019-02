Economia germana a evitat, la limita, intrarea in recesiune

Economia germana a stagnat (crestere de 0,0%) in ultimul trimestru al anului trecut, dupa o contractie a PIB de 0,2% in trimestrul al treilea, a anuntat joi Oficiul federal de statistica (Destatis). Performanta inregistrata de cea mai mare economie europeana in perioada octombrie-decembrie… [citeste mai departe]