Au marcat 50 de ani de la invazia Cehoslovaciei, la Universitatea din Oradea

Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de profesori de limba slovaca din Bihor, Bucuresti, Salaj, Arad si Timis, alaturi de studenti si alti invitati, au participat vineri la seminarul international "Romania, Slovacia si Cehia la 50 de ani de la Invazia Trupelor Pactului de la Varsovia", fiind evocata legatura istorica dintre…

- Vineri, 16 noiembrie, incepand cu ora 10:30, la Biblioteca Universitații din Oradea se va desfașura seminarul internațional Romania, Slovacia și Cehia la 50 de ani de la Invazia Trupelor Pactului de la Varșovia.

- Nu mai putin de 70 de angajatori au fost prezenti vineri, 19 octombrie 2018, la „Bursa locurilor de munca pentru absolventi”. Evenimentul a fost organizat de catre AJOFM Bihor la Arena Antonio Alexe din Oradea, Primaria Beius, si Agentia Locala Alesd. „Avem peste 70 de angajatori in…

- Evenimentele sunt organizate in cadrul „Saptamanii Mondiale a Investitorului“ (World Investor Week – WIW), demers aflat sub egida IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Pe langa susținerea programelor de training și a cursurilor de educație financiara, lectorii…

- Reprezentanții tuturor cultelor, ai instituțiilor descentralizate, președintele Consiliului Județean Pasztor Sandor, subprefectul Iulius Delorean, reprezentanți ai mediului de afaceri, președintele UNPR și al FPB, Ioan lucian, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Constantin Badea…

- Parlamentul ceh a declarat intervenția in 1968 in Cehoslovacia a armatei URSS și ale trupelor Tratatului de la Varșovia drept ”invazie și ocupație”. Potrivit Ceske Noviny, rezoluția a fost adoptata de parlamentarii cehi pentru a preveni falsurile istorice. Rezoluția a fost adoptata in unanimitate de…

- Condamnarea invaziei Cehoslovaciei l-a transformat pe Ceausescu intr-un erou. Pentru prima data in istoria Tratatului de la Varsovia, un fapt dictat de Moscova crea opozitie deschisa din partea altui stat membru al aliantei.