Au mai ramas trei zile pana incepe Dracula Horse Festival la Danes

- In luna august, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta a participat in calitate de partener si a organizat diferite proiecte si activitati de tineret prin centrele de agrement aflate in administrare:1. Programul national "Tabara olimpicilorldquo; tineri remarcati pe diferite discipline…

- Covasna se pregatește pentru sarbatorirea unei noi ediții ale Zilelor orașului. Evenimentul incepe joi, 5 septembrie și se desfașoara pana duminica – 8 septembrie, cuprinzand concerte susținute de artiști din zona, din țara și din strainatate, dar și programe sportive, activitați pentru pasionații de…

- In perioada 14-15 septembrie 2019, la Miroslava va avea loc cea de a VII-a ediție a Zilelor Comunei Miroslava. Pe parcursul celor doua zile de sarbatoare, pe scena amplasata in centrul comunei, vor urca artiști pentru toate gusturile și se vor desfașura activitați sportive și culturale pentru toate…

- Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” a organizat duminica, in Crangul Petrești, o noua zi din programul Biblioteca de Vacanta. Participanții au avut parte de ateliere de lectura, pictura, hand-made, jocuri in aer liber, muzica, concursuri interactive, mini-competiții sportive, ateliere de educație…

- Consiliul Judetean Dambovita si Complexul National Muzeal Curtea Domneasca Targoviste organizeaza, in perioada 19 – 30 august 2019, programul „Vacanta la muzeu”. Programul este organizat sub forma unor activitati independente, in fiecare zi copiii avand posibilitatea sa descopere ceva nou, alaturi de…

- Ateliere de meșteșuguri, mituri locale din timpuri stravechi și spectacole de animație medievala vor readuce la viața Cetatea Feldioarei in cadrul proiectului cultural “Cetatea vie – Zilele portilor deschise ȋn Cetatea Marienburg – Feldioara”. Proiectul, derulat de Primaria Feldioara si cofinantat de…

- La data de 26 iunie a.c., politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile "Tomis" Constanta au desfasurat activitati de prevenire a infractiunilor contra patrimoniului, actionand pentru cresterea gradului de siguranta personala, a bunurilor…