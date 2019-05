Au luat viza de Liga I

Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan: Plesca – Cretu, Larie, Micael, Cikarski – L. Aurelio, Ivanov – Olaru, Caiado, Ely ("63 - Mailat) – Rondon ("85 - Yazalde). Antrenor: Edward Iordanescu. Poli: Mino – Rus, Cioinac, Chelaru, Sin ("80 - Badic) – Mihalache – Sanoh ("61 - Semedo), Nascimento, Teixeira ("58 - Mihaescu), Zaharia…

- Botosani: Pap – Patache ("55 - Karaboue), Miron, Burca, Holzmann – Rodriguez – Ongenda ("69 -Oaida), Papa, Fabbrini, Golofca – Fulop ("75 - Roman). Antrenor: Liviu Ciobotariu. Iasi: Mino – Rus, Gardos ("55 - Enoh), Frasinescu, Sin ("66 - Teixeira) – Mihaescu, Nascimento – Sanoh, Fr. Cristea ("46 -…

- Echipele de start FC Botosani: Pap – Patache, Miron, Burca, Holzmann- Papa, Rodriguez – Fabbrini, Ongenda, Golofca – Fulop. Antrenor: Liviu Ciobotariu Poli: Mino– Rus, Gardos, Frasinescu, Sin – Cristea, Mihaescu, Nascimento – Sanoh, Platini, Semedo. Antrenor: Flavius Stoican. Arbitri: Horatiu Fesnic…

- Formatia Dinamo a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa CSM Politehnica Iasi, intr-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii I, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Dan Nistor, in minutul 52, din penalti. In minutul 63, de la gazde a fost eliminat Sanoh, iar…

- Hermannstadt: Cabuz – Matel, Stoica, C. Parvulescu, Tatar – Petrescu ("59 -Serediuc), Dalbea, Offenbacher ("65 - Dumitriu), Jazvic – Blanaru, Tsoumou ("74 - Pamfile). Antrenor: Vasile Miriuta. Poli: Rusu – Rus, Gardos, Frasinescu, Sin – Mihalache – Platini ("76 - Garros), Cioinac, Teixeira, Sanoh ("84…

- Politehnica Iasi s-a impus in fata celor de la Hermannstadt prin golul marcat de Joao Teixeira, in minutul 56, din penalty. Hermannstadt: Cabuz - Matel, Pirvulescu, Dalbea, Stoica, Tatar – Petrescu (Serediuc '59), Offenbacher (Dumitriu '65), Jazvic – Tsoumou (Pamfile '74), Blanaru. Antrenor:…

- Dunarea: Calancea – Enache, Luchin, Dobrosavlevici, Filip – Simion – Iancu ("78 - V. Munteanu), Honciu ("54 - Henderson), Souda ("64 - Keyta), Ammari – Mediop. Antrenor: Dan Alexa. Poli: Mino – Rus, Gardos, Frasinescu, Sin – Mihalache – Sanoh, Cioinac ("82 - Badic), Teixeira ("55 - Nascimento),…