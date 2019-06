Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost laudata pentru rezultatele obtinute in cele 6 luni in care a detinut presedintia rotativa a Consiliului UE, iar Klaus Iohannis s-a aratat multumit, subliniind in conferinta de presa tinuta vineri alaturi de Donald Tusk si Jean-Claude Juncker ca "Romania e mult mai buna decat imaginea…

- Desi Ministerul Educatiei a scos de pe site rezultatele de la Evaluarea Nationala 2018, explicand ca acest lucru a fost impus de Autoritatea pentru Protectia Datelor Personale. Parintii, insa, considera ca este nevoie de clasamentul cu mediile de admitere la liceu de anul trecut, pentru ca elevii sa…

- In perioada 18-21 iunie a.c., la centrele de examen de pe raza judetului Maramures se va desfasura Examenul de Evaluare Nationala pentru elevii de clasa a VIII-a. Maior Radu Vasile, purtator de cuvant Jandarmeria Maramures: “Pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica si pentru prevenirea…

- Reintoarsa in Romania pentru a lansa primul album compus in totalitate de ea, Inna a profitat de eveniment pentru a-și da intalnire cu prietenii apropiați pe care nu i-a mai vazut de ceva vreme. Deși este unul dintre cei mai indragiți artiști la nivel internațional, artista susține ca ea continua sa…

- PNL a obtinut 10 mandate de europarlamentar, PSD – 9 mandate, Alianta 2020 USR-PLUS – opt mandate, in timp ce PRO Romania, PMP si UDMR vor avea cate doi europarlamentari, arata rezultatele finale anuntate de Biroul Electoral Central... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- De luni incep inscrierile pentru Evaluarea Nationala. Copiii au la dispozitie doar cinci zile pentru a depune cererea. In 7 iunie, absolventii claselor a VIII-a vor termina scoala, iar prima proba scrisa o vor avea in 18 iunie. Perioada stabilita pentru inscriere este 3-7 iunie, inclusiv, conform calendarului…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat ca are ambitia ca la alegerile europarlamentare formatiunea pe care o conduce sa fie al patrulea partid in preferintele electoratului, el adaugand ca se asteapta la un scor de aproximativ zece la suta la nivel national. “Consider ca am facut alegerea…

- In tot mai multe comune din Romania se pot citi afișe cu mesajul „Vino pentru un test gratuit de screening pentru cancerul de col uterin”. La data anunțata pe afiș, un cabinet medical mobil ajunge in zone fara acces la servicii medicale de specialitate. Șapte unitați sanitare de elita din Romania, printre…