Au învăţat cum să se descurce în natură Proiectul a avut ca scop implicarea activa a minimum 50 de tineri in conservarea ariilor naturale protejate Valea Iadului, Munții Trascau și Crișul Negru prin tabere Junior Ranger, excursii educative și realizarea unei poteci tematice. Printre obiectivele proiectului s-au numarat: constientizarea a minim 50 de tineri asupra necesitatii protejarii speciilor si habitatelor din trei arii naturale protejate si cresterea gradului de acceptare a siturilor respective dar si organizarea unei ture educative pe apa pentru monitorizarea ihtiofaunei Crișului Negru. Realizarea unei poteci… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

