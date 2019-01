Inceputul de an e plin de promisiuni, majoritate dintre ele cu referire la o viata noua, fara excese, stil de viata mult mai sanatos. Si de fiecare data ne luam adio de la vechea viata inecand-o in hectolitri de alcool la petrecerea de Revelion. Promisiunea ca astfel de lucruri nu se vor mai intmpla tine, stim cu totii, nu mai mult de o luna, iar in urmatorul An Nou intram tot in patru labe.

Iata rezultatul unor astfel de petreceri in Regatul Unit:

Cazuta pe strada, in Newcastle

Barbat beat in Burmingham

Femeie dusa in scaunul cu rotile la Camera de Garda la Swansea,…