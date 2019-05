Stiri pe aceeasi tema

- Noile bancnote de 100 și 200 EUR, ultimele cupiuri din seria „Europa”, au fost puse in circulație marți, 28 mai, de Banca Centrala Europeana. Bancnotele includ elemente de siguranța noi și inovatoare și sunt ușor de verificat utilizand metoda „atinge, privește, inclina”. In partea de sus a benzii de…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. Bancile centrale din zona euro nu mai emit din acest an bancnote de 500 de euro. Potrivit Bancii Centrale Europeane (BCE), bancnotele existente în valoare de 500 de euro vor continua sa fie mijloc legal de plata și vor putea fi schimbate în banci și casele…