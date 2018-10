Au intrat buldozerele în Piaţa Soarelui Saptamana aceasta, buldozerele au intrat in piata, actiunea de indepartare a constructiilor amplasate aici urmand a se derula pe parcursul a trei luni. Pretul pentru eliberarea suprafetei de 6.800 de metri patrati este platit de Primarie si se ridica la 335.814 lei (cu TVA). Ce se va face, mai exact, in schimbul acestor bani? Iata: demolarea constructiilor din beton, demolarea tuturor anexelor, dezafectarea retelelor tehnologice, demolarea imprejmuirilor interioare, transportul molozului catre spatii special amenajate (altele decat la groapa de gunoi autorizata ASA) si predarea materialului… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

