- Din primele informații furnizate de ISU Timiș, la locul intervenției s-a deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un ofițer și patru subofițeri din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Timișoara. In cele trei autoturisme se aflau patru persoane, doua dintre ele, ambele femei,…

- Gest frumos facut de polițiștii de la Serviciul Rutier impreuna cu politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul IPJ Bihor. Agenți au oferit, joi, flori șoferitelor aflate in trafic. Deși unele dintre soferitele oprite in trafic de politisti s-au speritat,…

- Liderul si-a gasit linistea abia in al patrulea minut al prelungirilor, iar la serviciu s-a aflat oradeanul Claudiu Keseru, care punctat de la punctul cu var, scor final 1-0. Atacantul a marcat al 14-lea gol in campionat si este al doilea in clasamentul golgheterilor dupa brazilianul Karanga…

Copil este principalul favorit al competitiei din California, in urma succesului avand asigurat un cec de 2.580 dolari si 10 puncte ATP. Tenismenul lui CSM Arad a reusit 6 asi, dar a comis si 5 duble greseli.

- Diferenta clara de bugete si de valoare a loturilor s-a vazut in bazin, chiar daca clubul de sub Tampa nu a contat pe patru titulari, prezenti sub tricolorul Romaniei in victoria, scor 20-5, cu Cehia, din barajul pentru „Europenele” de la Barcelona. Golurile echipei aradene, pregatita de Cristian…

- Fry, in varsta de 60 de ani, a anuntat informatia intr-o inregistrare de 13 minute postata pe contul sau de Twitter. In inregistrarea video, actorul explica ca si-a vizitat medicul in decembrie anul trecut pentru a-si trata un acces de gripa. Apoi s-a descoperit insa ca sufera de cancer, iar prostata…

Golgetera echipei aradene a fost Roxana Boldor, cu 11 reușite, celelalte marcatoare fiind: Petruse 3, Cherecheș 3, Iuga 2 și Mirca 1, din tabara oaspetelor evidențiindu-se Florina Popescu, 13 goluri. Runda viitoare, Crișul joaca la Oradea.

- Apple a fost nevoit sa lanseze un update care corecteaza o problema depistata zilele trecute, care bloca multe dintre aplicatiile de chat pe dispozitivele celor care primeau un mesaj malitios, cu un caracter indian problematic. Nu este prima data cand sistemul de operare iOS este afectat…

- In cursul noptii de marti spre miercuri s-a actionat cu 38 de utilaje pe drumurile din vestul țarii. S-au raspandit peste 150 de tone de material antiderapant, au anuntat cei de la Directia de Drumuri si Poduri Timisoara. Activitatea cea mai intensa a fost pe drumurile administrate de SDN…

- Acesta a avut loc la „Casa Minunata” din Oradea si a fost sustinut de psiholog Sofia Laza si psiholog Claudia Balaie. Cele doua psiholoage au experienta in organizarea unor seminarii adresate adolescentilor in care au abordat diverse teme de interes pentru acestea cum ar fi iubirea, increderea…

- Fercu a debutat in echipa nationala in 2005, pe cand juca la vicecampioana Contor Group Arad, intr-o partida test, Romania-Canada, el fiind cel mai prolific marcator de eseuri din activitate, cu 32 de reusite. Nationala de rugby a Spaniei a invins, duminica, reprezentativa Romaniei cu scorul…

- Forul central a dat astfel unda verde solicitarii depuse anul trecut de Spiridon Baltsavias, adminsitratorul Bazei Tineretului. Competiția se va desfașura in perioada 15-17 iunie. „Este un motiv de mandire ca Federatia de Minifotbal ne-a acordat organizarea turneului final al…

- Lucrarile vor incepe in aceasta primavara, cu inchiderea strazii pentru traficul auto. „Cel mai probabil incepand cu luna martie, circulatia auto pe strada Universitatii catre Cimitir si Univeristate va fi blocata pentru cateva luni de zile. Acel pod trebuie largit si e nevoie de benzi…

- Oamenii care trebuie sa circule cu mașina pe acest traseu sunt disperați de lipsa de implicare a autoritaților, o cursa cu mașina intre Bocșa și Ocna de Fier devenind o adevarata proba de maiestrie la volan. La imaginile postate de Andrei Cuzmanovici, carașenii au gasit totuși umorul caracteristic…

- Sambata dimineața, la ora 02:35, polițiștii rutieri l-au oprit in trafic pe Bulevardul Decebal. Avand o concentrație alcoolica de 1,31 mg/l alcool pur in aerul expirat și cu permisul de conducere suspendat, barbatul i-au fost recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei și…

- Un amendament la codul rutier, publicat vineri in Monitorul Oficial rus, prevede ca judecatorii nu vor putea fi sancționați pentru abateri rutiere. Astfel, daca un judecator rus este oprit in trafic de polițiști, chiar și stare de ebrietate, acesta nu poate fi controlat cu aparatul etilotest,…

- TM Groove incanta, de mulți ani, publicul local și nu numai cu piese cunoscute din istoria muzicii pop, rock sau disco! De aceasta data, Maria Hojda vine alaturi de ei pe scena cu „piese noi sau vechi in magica interpretare a unor iluștrii muzicieni din Timișoara, cu ”boost de Maramures”,…

- Potrivit Jandarmeriei Caraș-Severin, jandarmii montani din cadrul Postului Valiug au fost solicitați, in aceasta dimineața, sa intervina in sprijinul a patru tineri ramași inzapeziți cu autoturismul in apropierea Platoului Semenic. Turiștii, doua fete si doi baieți, intenționau sa ajunga…

- Pe raza orașului Nadlac, oamenii legii au oprit o autoutilitara ce transporta 49 de metri cubi de cherestea, avand expirata valabilitatea avizului de insoțire secundar. Barbatul a fost amendat de catre oamenii legii, iar cheresteaua – in valoare de 56.000 de lei – a fost confiscata. „Materialul…

- Conform Raportului Instituției Prefectului Timiș, pe anul 2017, la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Timiș au fost examinate, la proba teoretica, 25.664 persoane. Dintre aceste persoane examinate pe parcursul anului 2017, 13.113 au fost declarate…

- Potrivit taximetriștilor, marți dimineața, Poliția Rutiera i-a luat din stațiile de taxi și i-a dus in parcarea din Piața Consiliul Europei, unde le-au controlat, impreuna cu reprezentanți ai RAR, toate actele. Oamenii acuza polițiștii de abuz in serviciu și spun ca asemenea controale…

- Potrivit meteorologilor, la munte vor predomina ninsorile, care local vor deveni mai consistente, iar vantul va continua sa aiba intensificari, viscolind si spulberand ninsoarea. In Oradea, luni, minima zilei va fi de -3 grade Celsius, iar maxima de 4 grade Celsius. Vantul va sufla…

- Iata anunțul companiei: ”ANUNȚ IMPORTANT! Stimați pasageri, Din cauza fricțiunilor create de catre Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara suntem nevoiți sa va informam asupra deciziei companiei Blue Air de a anula zborurile Timișoara-Iași-Cluj cu efect imediat. Este…

- Polițiștii susțin ca, marți, cei trei i-au luat bunurile copilului prin violența. Furtul s-a petrecut la Timișoara, iar copilul a cerut ajutor imediat dupa ce a fost pradat. Cei trei au fost prinși in aceeași zi de polițiști, iar doi dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore. „Prejudiciul…

- Evenimentul va avea loc miercuri, 31 ianuarie, incepand cu ora 12.00, in Aula Magna a Universitatii de Vest din Timisoara. Vor fi premiati elevii care au obtinut rezultate deosebite la olimpiade si concursuri in anul 2017. „Va fi rasplatita si incurajata valoarea, dovedita de cei mai…

- Bucureștiul ramane cel mai activ mediu de afaceri din Romania, aici fiind inființate in 2017 un numar de 22.216 din cele 136.699 de afaceri deschise anul trecut in intreaga țara. Clujul urmeaza in clasament, cu 8.532 de inregistrari, mai mult cu 50 la suta fața de 2016, ceea ce arata ca aceasta…

- „Azi e sambata, deci numai maine nu-i luni. Iar luni, ca in fiecare luni, in 2018, e zi de fotbal. Ne pregatim sa fim in forma!”, a scris Robu atat pe Facebook, cat și pe Instagram. Alaturi de text, edilul Timișoarei a publicat o fotografie care il infațișeaza in cabinetul lui din primarie,…

Dupa ce a fost internat timp de o luna la spitalul Victor Babeș, avand probleme de sanatate, istoricul Neagu Djuvara a murit. Știre in curs de actualizare…

- „Se implinesc 159 de ani de la infaptuirea Micii Uniri. Jandarmeria, care traieste cu sufletul alaturi de poporul roman Unirea Principatelor, care a stat la baza Marii Uniri de la 1918, a luat initiativa de a organiza in Centrul Civic al municipiului Resita Hora Unirii pentru ca si ceilalti…

- Amazon Go, supermarketul celor de la Amazon, a fost testat in ultimii ani, in circuit inchis, de angajații companiei. Magazinul folosește camere inteligente pentru a identifica fiecare client dar și produsele pe care acesta le cumpara. Clienții sunt identificați prin scanarea aplicației Amazon,…

- „La nivelul comunei Sistarovat avem in derulare un numar de cinci proiecte pentru care avem nevoie de cofinantare din partea bugetului judetului. Consiliul Judetean Arad ne-a solicitat sa transmitem necesarul de bani destinati cofinantarii pentru anul 2018, lucru pe care l-am facut. Proiectele pentru…

- Lansat in 2005, serialul din lumea medicala care se desfasoara intr-un spital imaginar din Seattle a depasit recent 300 de episoade si isi mentine cotele de audienta. Ellen Pompeo a explicat revistei „The Hollywood Reporter” ca noul sau angajament prevede un onorariu de 575.000 de dolari per episod…

- Au fost emise opt mandate de aducere pentru tot atatea persoane, care au fost conduse la sediul Politiei pentru audieri. Dupa incheierea perchezitiilor si finalizarea audierilor, care sunt in derulare, anchetatorii vor decide daca este cazul sa fie luate alte masuri. Reamintim faptul…

- Pentru a limita accesul auto in pasaj, Primaria a dispus montarea de stalpi telescopici la cele trei intrari. Ieri fusesera deja montati cei de la intrarile dinspre strazile Independentei si Vasile Alecsandri si se spargea pavajul pentru montarea celui dinspre Piata Unirii. Viceprimarul Florin…

- Clipul postat pe Facebook a strans zeci de mii de vizualizari și a fost distribuit de peste o mie de ori. Nu este pentru prima data cand diplomatul este in prim plan prin acțiunile sale. In octombrie 2017, și-a petrecut o noapte intr-un sac de dormit, afara, alaturi…

- Caștig de cauza au avut „Juniorii” Arad, 23-21 cu Old Boys Arad și 25-23 cu Old Boys Aranca Sannicolau Mare. In celalalt meci (echipa din Reșița neprezentandu-se), timișenii au fost invinși de veteranii aradeni cu scorul de 27-25. Teo Tucudean a fost unul dintre oamenii cu inima mare care a…

- Ministrul de Finanțe al Rusiei a precizat ca incepand cu 1 ianuarie 2018, Fondul de Rezerva destinat situațiilor de criza, practic, nu mai exista. La sfarșitul anului trecut, Fondul de Rezerva al Rusiei mai avea doar 17 milioane de dolari la dispoziție. Fluctuația prețului petrolului și sancțiunile…

- Celebrul cantaret britanic a murit la varsta de 69 de ani pe 10 ianuarie 2016 si, de atunci, albumele sale s-au vandut in 2 milioane de copii, iar single-urile sale in 3,1 milioane de unitati, informeaza Press Association. Cel de-al 25-lea album de studio al muzicianului – care a fost…

- Potrivit primelor informații, șoferul a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și imprejurarile in care a avut…

- ANP a prezentat datele referitoare la eliberarea deținuților pentru care se aplica legea recursului compensatoriu, aferente perioadei 19.10.2017 – 07.01.2018. Pe porțile penitenciarelor au ieșit 941 de persoane condamnate, care acum sunt libere fara restricții. In același timp, alte…

- Cu o existenta de peste 18 ani pe scena muzicala romaneasca, artistii au reusit de-a lungul timpului sa isi imprime un stil muzical propriu si inconfundabil, care iți ramane in suflet odata ce il asculți. Joi, 18 ianuarie, dupa ora 21:30, fanii muzicii folk sunt invitați la o seara excepționala…

- „15 turisti au fost prinsi de o avalansa, exista si doua persoane ranite. S-a trimis acolo salvamontul, jandarmeria montana si un elicopter SMURD de la Targu Mures, care are si troliu in dotare si cele doua persoane ranite vor fi scoase cu ajutorul troliului, fara sa aterizeze deoarece exista…

- „Sunt sigura ca toate fetele vor da totul pentru a obtine acest succes. E un sentiment aparte sa iti serbezi ziua de nastere pe teren, dar nu e prima oara. Sper sa le aducem fanilor motive de bucurie si sa facem rocada in clasament cu Timisoara. Avem nevoia de sustinerea suporterilor, pe care ii…

- Vineri, 12 ianuarie, ora 19.00 are loc lansarea volumului de poezie „Bani. Munca. Timp liber” din colecția Vorpal, editura Nemira, 2017, in prezența autoarei la libraria La Doua Bufnițe. Prezinta Daniela Rațiu și Alexandru Potcoava. „Elena Vladareanu da voce tuturor vocilor care șoptesc…

- „Pe Muntele Mic a fost aflux de turiști insa, din pacate, și accidente! A fost o intervenție la o doamna de 49 de ani pe partia de cablu, care a picat cu sania și s-a lovit puternic la spate in zona lombara. A fost imobililizata conform protocolului, dupa care am evacuat victima din zona…