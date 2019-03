Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au deshumat sambata, 9 martie, un mort proaspat ingropat de familie in cimitirul ”Eternitatea” din Ploiesti. Deshumarea a fost dispusa de procurori care-i ancheteaza acum pe angajatii de la Serviciul de Medicina Legala (SML).

- O confuzie incredibila a angajatilor de la Serviciul de Medicina Legala Prahova a declansat o incurcatura de poveste. Cadavrul unui barbat din Ploiești, gasit mort in casa și gasit in stare de putrefacție a fost ridicat si ingropat deja, dar de o alta familie, din Șirna. Identitatile a doi barbati decedati…

- Scandal in comuna Alexeni intre administrația locala și cațiva cetațeni care locuiesc in imobilele construite de Guvernul Romaniei in urma inundațiilor care au afectat localitatea in anul 2005. Oamenii acuza autoritațile ca intenționeaza sa-i evacueze din respectivele case daca nu platesc lunar o chirie…

- Un barbat in varsta de 35 de ani, din satul Osoi, comuna Sinești, județul Iași, a fost gasit marți dimineața mort pe un camp. Cel care a facut macabra descoperire a fost chiar fratele victimei. Costel Alexandru a fost gasit cu fața in sus, plin de rani, a dezvaluit bzi.ro. Medicii chemați la fața locului…

- Urgia alba a pus stapanire pe intreaga tara, iar muncitorii Administrației de Stat a Drumurilor lucreaza non-stop pentru a face fața volumului mare de lucru. Pentru a nu permite blocarea traficului rutier, situatia pe sosele este monitorizata in permanenta.

- La aceasta ora ninge abundent in judetul Prahova, indeosebi in zona montana, unde carosabilul este acoperit de zapada. Si in Ploiesti sunt strazi pe care stratul de zapada masoara 1-2 centimetri. Iata situatia drumurilor la aceasta ora, potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova:…

- Clipe infioratoare, luni seara, in Ploiești. O fetița a incercat sa se sinucida, dupa ce a vrut sa se arunce de la etajul șase al unei parcari supraetajate de pe strada Cuza Voda. Un locatar dintr-un bloc din apropiere a sunat la 112, dupa ce a vazut-o pe copila de 13 ani care statea in șezut, pe marginea…