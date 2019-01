Campioana Romaniei si-a inceput “cu dreptul” parcursul din Grupa Rosie, obtinand o victorie spectaculoasa la Craiova, acolo unde isi facuse un obicei de a pierde in ultima perioada. Succesul este cu atat mai important cu cat echipa olteana era invincibila pe propriul teren in actualul sezon. Dar, conform proverbului, orice are un inceput, iar CSM CSU este prima formatie care castiga in fieful craiovenilor.

Meciul a fost echilibrat, deznodamantul final fiind imprevizibil pana in ultimele secunde. Echipa noastra a avut o prestatie mult schimbata in bine fata de etapele precedente,…