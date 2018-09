Stiri pe aceeasi tema

- In cativa ani, castanii ar putea sa dispara din Moldova. Potrivit specialistilor de la Institutul de Genetica, Fiziologie si Protectie a Plantelor, arborii sunt afectati de molia miniera, care, in acest an s-a inmultit din cauza temeperaturilor ridicate si a secetei.

- Vom avea o toamna lunga și secetoasa, sustin specialistii de mediu, potrivit carora, acest fapt este cauzat de incalzirea globala. In aceste condiții, multe culturi de toamna vor avea de suferit. In ultimile zile de vara natura ne surprinde cu fenomene neobișnuite.

- Cauzele incendiului izbucnit la Palatul Episcopal Greco-Catolic Oradea sunt cercetate de o comisie formata din polițiști criminaliști, pompieri, experți, ingineri constructori și reprezentanți ai Episcopiei. Palatul urma sa fie restaurat cu bani europeni, insa acum proiectul e in pericol, scrie Mediafax.Echipe…

- Incendiul izbucnit, sambata seara, la cladirea Palatului Episcopiei Greco-Catolice din centrul municipiului Oradea a fost localizat si nu mai exista pericol de extindere, au anuntat reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiuc,…

- Șapte persoane au fost astazi în pericol de înec, iar una dintre ele probabil a murit fiind disparuta. Cazurile cele mai noi sunt semnalate la Vama Veche și la Zoom Beach - plaja Trei Papuci din Constanța. La Vama Veche, o tânara de 25 ani a fost scoasa aproape fara rasuflare din…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, face afirmații ingrijoratoare, dupa ce o importanta fabrica din Romania a fost demolata. Aceasta a declarat, marti, la Oradea, ca la fosta fabrica de zahar din municipiu s-au efectuat lucrari de demontare neautorizate, pentru care comisarii Garzii de Mediu pot…

- VREMEA. Ploile se intorc! Hidrologii au emis avertizare cod galben de inundatii pentru judetul Constanta, aceștia avertizand oamenii ca exista un pericol major de inundații in mai multe zone.

- Vremea rea face zeci de victime in Japonia, unde zone intregi sunt sub ape. 64 de oameni au murit, in urma potopului care ar putea deveni cel mai mare dezastru natural din ultimele decenii. Eforturile de salvare sunt acum contracronometru, pentru ca in zonele calamitate nu mai este nici apa curenta,…