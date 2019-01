Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 33 ani, angajat al unui club din Londra, a fost ucis de un grup de barbați, care incercau sa intre fara invitație la o petrecere de Revelion. Grupul ar fi fost inarmat cu mai multe arme albe. Alaturi de acesta, au fost atacați alți doi barbați și o femeie, care au ajuns la spital, cu rani…

- Politia belgiana a interceptat patru persoane - trei adulti si o fetita in varsta de 7 ani - care incercau sa se imbarce sambata spre Marea Britanie cu documente de identitate romanesti false, a anuntat marti parchetul, citat de agentia Belga, potrivit Agerpres. Cei patru au incercat sa se urce…

- Imaginile de pe camere de supraveghere, difuzate joi seara de catre politie, ii arata pe cei doi barbati, cunoscuti sub numele Aleksandr Petrov si Ruslan Bosirov, acestea fiind posibile pseudonime, sosind in gara din Salisbury pe 4 martie, spre sfarsitul diminetii. Ei se plimba in apropiere de domiciliul…

- O romanca, Mihaela Cornienco, din Focșani, a cerut in instanța dreptul de a primi ajutoare sociale pentru creșterea copiilor de la Marea Britanie, deși n-a locuit niciodata acolo, a anunțat thesun.co.uk . Ea a cerut acest ajutor social, fiindca soțul ei lucra in Leeds, ca inspectator in industria alimentara.…

- Michelle Vanbuskirk, 43 de ani, este acuzata ca ar fi agresat doua insoțitoare de zbor ai companiei United Airlines intr-un avion care a plecat pe 23 septembrie din Heathrow, Anglia, cu destinația Washington DC, SUA. Femeia s-ar fi urcat la bordul avionului UA919 intr-o stare de ebrietate avansata.…

- Referendumul pentru familie, care se desfașoara azi și duminica, intre orele 7.00 – 21.00 (6-7 octombrie 2018), are la baza inițiativa cetațeneasca demarata de Coaliția pentru Familie, prima de dupa 1989. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel puțin 5.685.202 persoane cu…