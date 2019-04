Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Enel, subunitatile postale, bancile si retailerii au anuntat un program special pentru perioada Sarbatorilor si a minivacantei de 1 mai. * Magazinele Enel din municipiul Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu vor fi inchise in perioada 26 aprilie - 1 mai. In perioada in care nu este…

- Segmentul de locuinte noi va consemna o crestere cu 10%, la 53.000 de unitati, pana la sfarsitul acestui an, comparativ cu decembrie 2018, potrivit estimarilor unei companii de profil. "Chiar daca oferta de locuinte noi se apropie cu pasi repezi de recordul din 2008, apetitul de achizitie…

- Vanzarile pe piata imobiliara sunt in declin, conform datelor oficiale. Asa ca dezvoltatorii incearca sa ii atraga pe clienti cu promotii si cadouri la targul imobiliar. Unii oferă bucătării gratis, alţii vacanţe şi chiar reduceri de până la 10%. Este doar începutul,…

- Autoritatile au transmis, marti, un mesaj prin sistemul RO-Alert pentru a avertiza populatia cu privire la incendiul izbucnit la un centru Remat din judetul Ilfov, unde sunt degajari mari de fum. Intrucat norul de fum se indreapta spre Bucuresti, oamenii sunt sfatuiti sa ramana in incinte si sa inchida…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit, marți, despre bugetul pe 2019 pentru București. „Se duc bani mai mulți la bucureșteni, așa mi se transmite. Am putea sa spunem ca s-a decis de...

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit, pana duminica la ora 6.00, la 1.810 situatii de urgenta provocate de ploaia inghetata. S-au indepartat de pe carosabil, de pe trotuare sau de pe autoturisme copaci, stalpi de electricitate si cabluri., fiind avariate 220 de autoturisme. 1.700…

- Autoritatile fac apel la cetatenii din Bucuresti ti din judetul Ilfov sa evite sa sune la 112 pentru a cere degajarea copacilor prabusiti sau anuntarea de situatii similare, pentru a nu suprasolicita sistemul de apelare a numarului unic de urgenta 112.