Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de lugojeni se plang de faptul ca, in plina canicula, strandul din Cotu Mic a fost inchis. Baza de agrement s-a aflat in administrarea unor rude ale presedintelui Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra. Incepand cu data de 1 martie, familia presedintelui a renuntat la contract dupa ce in spatiul…

- Decizia NATO, care ar urma sa fie luata la summitul liderilor din 3-4 decembrie de la Londra la care este asteptat si Trump, va recunoaste oficial ca pot fi duse razboaie si in spatiul cosmic si ca nu exista doar confruntari terestre, aeriene, maritime sau cibernetice. 'Exista un acord conform…

- Bucurestenii au la dispozitie un nou spatiu verde cu banci solare si wifi gratuit in Gradina Botanica "Dimitrie Brandza" din Capitala, printr-un proiect realizat de Fundatia Telekom Romania in parteneriat cu Asociatia Team Work. "Din 15 iunie bucurestenii au la dispozitie un nou spatiu pentru momentele…

- Lituania sustine aspiratiile Croatiei de a adera la spatiul Schengen, la zona euro si la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), a declarat joi ministrul de externe lituanian Linas Linkevicius, aflat intr-o vizita oficiala la Zagreb prilejuita de deschiderea ambasadei Lituaniei,…

- Sambata, 8 iunie 2019, de la ora 10,00, in Spațiul de evenimente al Targului de Carte Alba Transilvana ce va avea loc in perioada 6-8 iunie 2019, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia se va desfașura o dubla lansarea de carte umoristica in prezența autorilor. Vor fi lansate volumele „Chiar…

- Restaurantul McDonald's de la Piața Unirii 2 a fost inchis dupa ce contractul dintre lanțul de restaurante și Metrorex s-a incheiat. Conducerea McDonald's a reușit doar sa ia cateva echipamente aflate in incapere, in prezent existand sigiliu pe uși. Potrivit surse DCNews, spațiul a fost scos…

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorivici a declarat sambata, pentru MEDIAFAX, ca nu s-a discutat despre inlocuirea președintelui ANAF, Mihaela Triculescu sau a consilierului pe probleme economice, Darius Valcov, in contextul informațiilor aparute in spațiul public."Va spun clar ca nu a discutat…

- Ziua de 23 aprilie este semnificativa in viața spirituala a Turzii, Sfantul Gheorghe, pe care creștinii il praznuiesc in aceasta zi, fiind patronul spiritual al municipiului Turda Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!