- La data de 14 aprilie a.c., politistii din Blagesti au depistat si identificat doi tineri, de 16 si 18 ani, din localitate, banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat. Din investigatiile efectuate de politisti, s-a stabilit ca, banuitii ar fi sustras din locuinta unui prieten, de pe raza comunei,…

- Aceasta va fi modernizata și redimensionata la 4 benzi de circulație printr-un proiect realizat in comun de Primarie și Consiliul Județean. Dupa o perioada in care s-au finalizat procedurile de expropriere și de licitație publica, in aceste zile au fost demarate lucrarile de deviere a rețelelor ce deservesc…

- De luni au inceput lucrarile de reparație la Calea Barladului din Bacau. Lucrarea este executata de SC EKY ROUTE SRL Tg Frumos din județul Iași și SC DARCONS SRL din județul Neamț. Valoarea contractului este de 2,6 milioane de lei, fara TVA. Articolul Au inceput lucrarile la Calea Barladului apare prima…

- Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) și trainerul Tatiana Șoldeanu organizeaza un seminar cu dublu scop: redarea increderii femeilor in propriile forțe și strangerea de fonduri pentru copiii defavorizați. „In luna dedicata femeii și celebrarii feminitații, va invitam la o reconectare cu increderea și…

- Administrația Bazinala de Apa (ABA) Siret Bacau a inceput procedurile de coborare a nivelului de apa in lacul Poiana Uzului. Operațiunea este necesara pentru „Lucrari de reabilitare a golirii de fund nr. 1”. Lucrarile ce implica un nivel in lac mai scazut decat nivelul normal de retenție sunt estimate…

- Fundația de Sprijn Comunitar (FSC) a demarat, in 2018, un proiect inovator, care i-a surprins pe mulți datorita faptului ca vine in ajutorul antreprenorilor. Se numește „ACTIV pentru un viitor competitiv!” și despre el ne va vorbi chiar managerul de proiect, Irina Avorniciței. „Dincolo de firme, lucram…

- In fiecare an, de Ziua Internationala a Cititului Impreuna, milioane de oameni din peste 100 de țari citesc cu voce tare impreuna si impartasesc povesti pentru a promova cititul. Cu acesta ocazie, elevii claselor I C și a V-a A de la Școala Gimnaziala „Al.I.Cuza” au organizat, chiar in prima zi din…

- Ministerul Finanțelor Publice a lansat, luni, 4 februarie, Titlurile de stat Tezaur cu valoarea nominala de un leu, cu scadențe la 2, la 3 și la 5 ani și cu dobanzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile. Titlurile de stat pot fi cumparate, pana pe 22 februarie, de…