- Hackerii, interesați de Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza…

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP.

- Hackerii au incercat sa sustraga informatii sensibile de la organizatii implicate in organizarea Jocurilor Olimpice de Iarna, ce se vor desfasura luna viitoare la Pyeongchang, a anuntat o firma de securitate cibernetica, informeaza site-ul postului BBC News.

- Seulul va profita de intalnirea exceptionala, marti, cu Coreea de Nord, pentru a ridica problema unei reluari a reuniunii familiilor separate de razboi (1950-1953), a anuntat luni seful delegatiei sud-coreene, citat de AFP. Cei doi vecini au convenit saptamana trecuta sa discute marti,…

- Reprezentantul Phenianului la Comitetul Olimpic International a declarat ca "probabil" Coreea de Nord va participa la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang, Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei Dpa, citand agentia japoneza de presa Kyodo.

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Coreea de Nord a redeschis linia telefonica directa cu Seulul la aproape doi ani dupa ce a fost dezactivata la ordinele liderului Kim Jong-un. Cele doua țari au reluat discuțiile telefonice pentru a discuta despre participarea nord-coreenilor la Olimpiada de Iarna gazduita de Coreea de Sud, scrie BBC…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a salutat aparenta dorința a lui Kim Jong-un de a intra intr-un dialog și a cerut, intr-o ședința de guvern azi, la Seul, masuri urgente pentru a ajuta Coreea de Nord sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 de la Pyeongchang.

- Daca 45% dintre persoanele interogate cred in aceasta ipoteza, 29% din repondenti considera ca ''functionarii din lumea sportului'' rus sunt responsabili de aceasta suspendare dictata de Comitetul International Olimpic (CIO), in timp ce organizatiile sportive internationale, precum CIO sau Agentia…

- Un incendiu a izbucnit, joi, intr-un imobil din orașul Jecheon, situat in centrul Coreei de Sud. Potrivit pompierilor, cel putin 29 de persoane au murit, iar alte 28 au fost ranite, relateaza AFP, citat de News.ro . Incendiul a izbucnit catre ora locala 16.00 (9.00, ora Romaniei) intr-o cladire de opt…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat ca a propus partii americane amanarea exercitiilor militare comune pana dupa Jocurile Olimpice de Iarna, care vor avea loc in perioada 9-25 februarie la Pyeongchang, relateaza AFP.

- O conferinta la nivel inalt pe tema apararii a fost organizata, luni, la Phenian, iar mai multi oficiali ai partidului de guvernamant au cerut consolidarea fortei nucleare nord-coreene, relateaza site-ul agentiei de stiri Yonhap.

- Comitetul Olimpic din SUA a anuntat ca delegatia americana va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang si a catalogat drept lipsa de comunicare anumite afirmatii venite dinspre Casa Alba, care au pus la indoiala prezenta sportivilor americani la competitie, din cauza tensiunilor dintre…

- Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang 2018 (Coreea de Sud), iar sportivii care a putea concura sub drapel neutru se gandesc sa boicoteze competitia. Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), spune ca acesta decizie nu ar fi una inspirata, informeaza…

- Sportivii rusi au fost interzisi la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang 2018, a anuntat, marti, Comitetul International Olimpic, conform BBC. Decizia vine ca urmare a scandalului de dopaj in masa in care este implicata Rusia, iar atletii care pot dovedi ca nu au probleme cu dopingul vor avea…

- Sportivii ruși sub drapel neutru vor sa boicoteze JO de iarna 2018! Decizia reprezentantilor CIO de a suspenda Rusia de la JO de iarna din 2018 a starnit revolta sportivilor din tara lui Putin! Hotararea CIO a fost luata ca urmare a unei anchete ce a stabilit ca institutiile statului s-au implicat in…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne. Unii sportivi rusi vor putea evolua la probe individuale sau pe echipe sub numele "Sportiv Olimpic…

- Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizați sa participe la competiția organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) intre 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna, care vor avea loc in PyeongChang, in 2018. Potrivit Reuters, unii sportivi rusi vor avea posibilitatea de a participa la Jocurile Olimpice sub un drapel neutru, scrie BBC .

- Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a interzis Rusiei sa participe la Jocurile Olimpice de Iarna. Marți, la Lausanne, in Elveția s-a incheiat reuniunea comitetului executiv al CIO, pe al carei ordine de zi se afla problema admiterii lotului olimpic al Rusiei la Jocurile Olimpice de iarna din Pyeongchang,…

- Aleksei Negodailo si Dimitri Trunenkov au fost descalificati, iar rezultatele lor de la JO 2014 au fost anulate. De asemenea, CIO le-a descalificat pe biatlonistele Yana Romanova si Olga Vilukhina, medalitae cu argint, dar si pe Sergei Chudino, concurent in proba de skeleton. Aceste noi sanctiuni…

- Horst Huttel, responsabil al federatiei de schi din Germania, cere excluderea sportivilor rusi de la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, din cauza cazurilor de dopaj, informeaza Le Figaro. "Este singura decizie coerenta. Sper ca se va da un semnal clar in beneficiul sportului", a declarat…

- Presa din Coreea de Nord a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. Ziarul nord-coreean Rodong Sinmun scrie ca președinteke american ar merita pedepsa cu moartea pentru insultarea liderului de la Phenian, Kim Jong-Un. „Cea mai grava crima pentru care nu poate fi niciodata…

- Intr-o conferința de presa la Manila, unde a participat la summitul Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), Moon a spus ca, in cazul in care Phenianul este de acord sa inceapa un dialog privind programul sau nuclear, ar fi deschise toate opțiunile.Negocierile ar aborda inclusiv…

- Coreea de Nord nu va putea sa-și distruga complet armele nucleare intr-un interval scurt, ținand cont de starea arsenalului sau, a estimat marți președintele sud-coreean Moon Jae-in, potrivit agențiilor de presa Reuters și Yonhap. Într-o conferința de presa la Manila, unde a…

- In perioada 9-25 februarie 2018 are loc, la PyeongChang, a 23-a editie a Jocurilor Olimpice Moderne de Iarna. Cu 90 de zile ramase inainte de startul competitiei, delegatia Romaniei mizeaza doar pe zece sportivi calificati pentru PyeongChang. Toti de la Schi Biatlon. Calificarile sunt insa in toi. Ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Schiorul din Arieșeni, Bogdan Gligor va antrena lotul țarii cu climat tropical la Olimpiada de iarna din 2018 și va pregati un singur sportiv. Accidentarile dese l-au scos din cursa pentru Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, insa schiorul Bogdan Gligor, 29 de ani, va participa la competiție, ca antrenor…

- Agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, a difuzat vineri (dupa ora locala) o stire potrivit careia bombardiere americane B-1B de la baza aeriana Anderson din Guam au survolat joi Coreea de Nord si au desfasurat exercitii in vederea unei lovituri nucleare. KCNA afirma ca intentia…

- Torța olimpica pentru JO de iarna 2018 de la PyeongChang (Coreea de Sud) va sosi pe aeroportul internațional din Incheon saptamana viitoare, scrie Yonhap. Flacara olimpica a fost aprinsa, marți, în situl antic de la Olympia (Grecia) și va începe un lung periplu care…

- Amplasarea sistemului american antiracheta THAAD în Coreea de Sud, care a stârnit proteste în țara și opoziție din partea Coreii de Nord și a Chinei, a fost finalizata, au anunțat duminica media sud-coreene, citate de DPA. O ceremonie a avut loc saptamâna trecuta…

- Platforma de social media Snapchat va difuza Jocurile Olimpice de Iarna de anul viitor din Pyeongchang, dupa ce a semnat o intelegere istorica cu Eurosport, o miscare care ar putea ajuta Jocurile Olimpice sa tinteasca publicul tanar pe care si-l doreste, potrivit Reuters.

- Coreea de Nord a atentionat Australia in legatura cu "actiunile sale periculoase de raliere zeloasa la delirantele provocari politice si militare" ale SUA impotriva regimului de la Phenian, informeaza sambata agentia de presa dpa."Provocarile agraveaza situatia din Peninsula Coreeana aflata…

- Coreea de Nord a atenționat Australia in legatura cu "acțiunile sale periculoase de raliere zeloasa la delirantele provocari politice și militare" ale SUA impotriva regimului de la Phenian, informeaza sambata agenția de presa dpa. "Provocarile agraveaza situația din…