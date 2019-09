Au început misiunile de patrulare comune turco-americane în nord-estul Siriei Misiunile comune de patrulare turco-americane au inceput duminica dimineata in nord-estul Siriei, intr-un sector menit sa se transforme intr-o "zona de securitate", informeaza AFP. Sase vehicule blindate turce au traversat frontiera pentru a se alatura in Siria trupelor americane, pentru prima misiune de patrulare comuna in cadrul unui acord incheiat la 7 august. Doua elicoptere supravegheau zona unde vehiculele turce au trecut frontiera printr-o deschidere in zidul masiv de beton ridicat intre cele doua tari, relateaza corespondentul AFP. Acest acord intre Turcia si SUA prevede instituirea unei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

