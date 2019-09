De mai bine de o luna de zile, cladirea fostului Spital Bratianu a devenit un vast șantier. Muncitorii au inceput cu evacuarea mobilierului și a celorlalte materiale ramase in cladirea abandonata de pe Balcescu. Urmeaza curațarea pereților și a pardoselii, lucrari ce se desfașoara cu o atenție deosebita din partea muncitorilor. Salvarea cladirii Bratianu a venit din partea Consiliului Județean Buzau, care a reușit sa obțina un proiect in valoare de 3 milioane de euro pentru reabilitarea și transformarea cladirii in centru muzeal. Valoarea lucrarilor este de 13.181.894,59 lei cu TVA. Termenul pentru…