- Pana la data de 24 mai 2019, cei care doresc sa urmeze o cariera de ofiter in politie se pot inscrie la examenul de admitere. Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures a declansat activitatea de selectie a candidatilor pentru concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului…

- In sesiunea din 2019, persoanele fizice vor putea achizitiona prin program, pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare. "Asa cum am promis anul trecut, inca de la lansarea primei editii a Programului, anul acesta il extindem pentru doua…

- Inscrierile pentru cei care doresc sa-l vada de aproape pe Papa Francisc in timpul vizitei sale la București, din 31 mai, s-au prelungit cu doua saptamani. Prin urmare, doritorii vor putea face acest lucru pana pe 15 mai.

- Traian Basescu a participat, sambata, la prezentarea candidaților si a programului Partidului Miscarea Populara pentru alegerile europarlamentare, la Romexpo, unde au participat aproximativ 7.000 de persoane.„București, Romexpo. 7.000 de membri PMP au participat la prezentarea candidaților…

- Beneficiarii programului "Biciclisti in Bucuresti" au de plata un impozit Foto: Agerpres. Beneficiarii programului "Biciclisti în Bucuresti" trebuie sa plateasca un impozit de 10 la suta pentru acestea, potrivit Codului Fiscal, confirma Primaria Capitalei, într-un comunicat…

- "Voluntarii Alianța 2020 USR PLUS din București au reparat ce au stricat penalii. Ei au cuțitari, noi avem voluntari", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook. Alianta 2020 USR PLUS a reclamat ca, in cadrul unei operatiuni coordonate, au fost distruse corturile din Bucuresti si mai multe…

- Inca 1.000 de euro pleaca din trezoreria Virgin Radio Romania catre unul dintre ascultatori. Norocoasa de luni este Ilona din București care a reușit intr-un final sa prinda linie ca sa spuna CSAUD la Virgin Radio Romania. „O creta data pe razatoare”, a rostit Ilona, iar Bogdan, Shurubel și Ionuț i-au…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca organizarea alegerilor pentru Parlamentul European, pe durata mandatului Presedintiei romane a Consiliului UE, reprezinta "un punct de atentie major", iar obiectivul Executivului este asigurarea unui mediu sigur pentru desfasurarea unui proces electoral…