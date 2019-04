Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent de școala la care studiaza, timp de patru saptamani, in vacanța de vara, copiii intre 4 și 14 ani sunt invitați sa vada ce inseamna experiența BSB in cadrul programului Școala de Vara. Inscrierile pot fi facute accesand urmatorul link: https://britishschool.ro/summer-school-2019?utm_source=press&utm_medium=ro&utm_campaign=Summer_School_2019…

- Poti transforma dozele din aluminiu in obiecte functionale sau poti vorbi despre reciclare prin design grafic? Can Art&Design Festival porneste cronometrul inscrierilor pentru o noua editie a concursului dedicat refolosirii creative a dozelor din aluminiu. Cea de-a VI-a editie a concursului propune…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, alaturi de Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate invita toti liceenii din Sectorul 6 sa se inscrie in Competitia „Orasul Inteligent 2030”.Proiectul a inceput in luna ianuarie, iar de atunci si pana in prezent au avut loc o serie…

- Inscrierile in clasa pregatitoare incep luni, 4 martie. Parinții/tutorii/imputerniciții legali iși pot inscrie copiii online sau la unitațile de invațamant unde iși doresc sa invețe micuții. Cei care inca nu s-au decis ce școala iși doresc pot obține informațiile necesare pana pe 9 martie, cand fiecare…

- Poiana Brașov va gazdui maine, incepand cu ora 10:00, concursul de schi alpin. De data aceasta, participanții vor fi cadre ale Inspectoratelor pentru Situații de Urgența din toata țara, printre care sunt incluși chiar și copiii acestora. Aflandu-se la a doua ediție pentru Asociația Sportiva a Pompierilor…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Salaj au anunțat ca Ministerul Educatiei Naționale a lansat apelul național pentru inscrierea unitaților de invațamant preuniversitar la cea de a XVI-a ediție a competiției pentru obținerea certificatului „Școala Europeana” in anul școlar 2018-2019.Termenul-limita…

- A doua ediție a jocurilor Spartan la Brașov – „Poiana Brasov Spartan Trifecta Weekend” 2019 va fi organizata pe data de 3-4 august in Poiana Brasov, de Spartan Race Romania, in parteneriat cu Primaria Brasov și Asociatia de Turism Poiana Brasov. Concursul se desfașoara pe trasee special amenajate pe…

- Inscrierile la scoala, in anul scolar 2019-2020, ar urma sa inceapa in 4 martie, potrivit unui proiect al Ministerului Educatiei. Vor fi inscrisi in clasa pregatitoare copiii care au implinit varsta de 6 ani pana la 1 septembrie 2019. Ministerul Educatiei pregateste metodologia si calendarul inscrierii…