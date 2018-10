”iUmor” incepe preselecțiile pentru cel de-al șaselea sezon, iar inscrierile se pot face deja pe adresa http://casting.a1.ro/iumor/ . De-a lungul celor cinci sezoane, sute de umoriști din toate țarile lumii și-au prezentat cele mai amuzante numere de stand up, magie, mima sau improvizație, iar artiștii care vor sa participe in noul sezon se pot inscrie pe adresa casting.a1.ro. Concurenții care primesc minimum doua ”Thumbs up” vor putea fi apoi votati de catre telespectatori cu ajutorul aplicatiei gratuite „iUmor”, creata special de Antena 1, votul incepand in timpul editiei respective si terminandu-se…