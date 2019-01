Implanturi zigomatice, la Clinica dentară Dr. Leahu din Timișoara

Reteaua privată Clinicile Dr.Leahu a deschis în luna noiembrie a anului 2018 în Timișoara, pe strada Cozia la nr 71, a doua clinică din afara Bucureștiului ... The post Implanturi zigomatice, la Clinica dentară Dr. Leahu din Timișoara appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]