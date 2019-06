Stiri pe aceeasi tema

- Game of Thrones s-a terminat, insa acesta nu este sfarsitul seriei. Producatorii serialului senzatie se pregatesc sa livreze o noua productie, un prequel, iar filmarile au inceput deja. Se realizeaza cadre intr-un loc familiar: Irlanda de Nord, care a servit ca punct central pentru filmarea GoT pe parcursul…

- Actrita britanica Emilia Clarke a facut un bilant al anilor petrecuti cu filmarile la serialul „Game of Thrones” („Urzeala Tronurilor”) si a afirmat ca a platit un pret mult prea mare.

- „Cernobil”, cel mai popular serial din lume, care a devansat ”Breaking Bad” și ”Game of Thrones” nu va avea un al doilea sezon. Informația a fost oferita de chiar de Craig Mazin, creatorul creatorul, scenaristul și producatorul executiv al mini-serialului, pe pagina sa de Twitter.

- Fenomenul Game of Thrones a cuprins și lumea tenisului. Cand nu sunt pe teren sau la antrenamente, jucatoarele gasesc timp și pentru a urmari cel mai spectaculos serial din toate timpurile. Viktoria Kuzmova și Anett Kontaveit, doua jucatoare din TOP 50, au acceptat invitația celor de la WTA pentru a…

- Oferta inedita este facuta o companie de asigurari din Marea Britanie care a lansat o polița de asigurare "pentru spoilere". Astfel, fanii "Game of Thrones" care afla din surse exterioare detalii despre episoadele pe care nu le-au vazut vor primi o despagubire de 100 de lire sterline (115 euro). Britanicii…

- Game of Thrones este fara indoiala un serial-fenomen! Are 45 de premii Emmy si a doborat recorduri de audienta. Unul dintre secrete pare sa fi fost chiar selectarea actorilor. Surprinzator multi dintre ei au jucat mai intai in Harry Potter. O alta lumea imaginara cu dragoni si fiinte supranaturale.

- Fanii inraiti ai celebrului serial Game of Thrones nu se mai multumesc doar sa urmareasca la televizor aventurile eroilor preferati, ei vor experiente complexe, interactive, sa simta pe pielea lor atmosfera din film, sa aiba acces la recuzita si...

- Documentarul ‘Game of Thrones: The Last Watch’ va prezenta din interior filmarile realizate in sezonul final al popularului serial si va fi difuzat, in exclusivitate de HBO, la 26 mai, relateaza EFE. Regizoarea britanica Jeanie Finley s-a implicat in filmarile realizate timp de peste un an ale celui…